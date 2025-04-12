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Як зрозуміти, чи здатен партнер на зраду — онлайн тест

12 квітня 2025 08:15
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Тест на вірність у стосунках — перевірте себе та партнера
Жінка спілкується з іншим чоловіком. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Зрада у стосунках — це завжди болісний та важкий момент, який здатний зруйнувати навіть найміцніші стосунки. Однак зараз в мережі є багато текстів, які допоможуть перевірити, чи здатні ви або ж ваш партнер на зраду.

Новини.LIVE на просторах інтернету знайшов цікавий тест, який допоможе перевірити вашу вірність.

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Тест на зраду

Перед вами на фото зображено сім дерев і ви повинні обрати одне, яке найбільше подобається. Ви можете пройти цей тест самі або ж показати вашому партнеру.

Чи здатні ви або ваш партнер на зраду
Тест на зраду. Фото: УНІАН

Результати тесту

Дерево 1 — під впливом емоцій ви все ж здатні на зраду. Однак, коли ця буря вщухне, ви починаєте усвідомлювати усі можливі наслідки та починаєте каятися. Це можна виправити, але потрібно навчитися більше контролювати свої емоції та не давати волю гніву. 

Дерево 2 — ви здатні на зраду, але через чужий вплив та думку. Тобто, ви зможете зробити це, коли хтось вас у цьому переконає. У такому випадку вам потрібно уникати маніпулятивних людей, які можуть підштовхувати вас до поганих вчинків. 

Дерево 3 — ви взагалі не здатні зрадити кохану людину, оскільки у вас м'який та відданий характер. Ви можете в обличчя висловити всі невдоволення, припинити спілкування з людиною, якщо вас не цінують та не чують, але зрадити — ні в якому разі. Ви вважаєте, що краще піти зі стосунків, ніж погіршувати їх.

Дерево 4 — зраджувати ви можете лише з помсти, коли так вчинили з вами. У такому випадку ви не будете страждати та сильно плакати, ви підете і зробите так само. Конкретних мотивів у цьому немає, лише виховний момент. 

Дерево 5 — деколи через дурну помилку чи сильні емоції ви можете оступитися, але за своєю натурою ви зовсім не зрадник. Якщо ви це зробите, ви будете каятись та дуже шкодувати про скоєне, адже ви не вважаєте зраду нормою. 

Дерево 6 — ви маніпулюєте людьми та по-різному їх провокуєте, але зрада це не про вас. У вас скоріше дитяча позиція у стосунках, але все ж ви віддані партнеру. 

Дерево 7 — ви легко можете піти на зраду, адже ви справжній егоїст. Ви використаєте інтимні стосунки для того, аби рухатись по кар'єрній драбині чи досягнути бажаного. Проте, чим старшими ви будете, тим більше почнете розуміти, що людського щастя не замінять ніякі матеріальні багатства. 

Раніше ми публікували тес, який допоможе вам розкрити сильні сторони

Тако ж ми повідомляли, що ви можете пройти тест, аби дізнатись, ким вам краще працювати

психологія цікаві факти зрада тест стосунки
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08:08 Держгеокадастр відповів на заяви Садового про землі Сокільників

07:36 У Чорнобиль заборонили в'їзд на Великдень та поминальні дні

07:33 У Києві триває ліквідація наслідків атаки — фото

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

07:19 Келлог спростував статтю The Times про "поділ" України

07:15 Комунальні борги у 2025 — хто може залишитися без житла

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