Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Не помиліться у виборі — яка професія вам підходить за характером arrow

Не помиліться у виборі — яка професія вам підходить за характером

9 квітня 2025 07:25
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Яка професія вам підходить за типом особистості — цікавий тест
Дівчина працює за комп'ютером. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Люди часто не можуть знайти своє покликання і вагаються, чим їм займатись по житті. Нерідко зустрічаються випадки, коли цікавості немає абсолютно ні до чого, або ж навпаки — людина має багато навичок і не може обрати однієї роботи.

Новини.LIVE на просторах інтернету знайшов цікавий тест, який допоможе визначити, яка робота вам підходить найкраще.

Реклама
Читайте також:

Яка професія вам до душі

Завдання тесту — вам потрібно обрати на картинці з дев'яти дерев одне, яке найбільше подобається. Багато хто може подумати, що відповідностей між характером людини та зображенням немає, однак практика показує інше, адже точність цього тесту сягає 95%. 

Отже, уважно подивіться на фото та зробіть свій вибір. 

Як обрати собі професію
Тест на вибір професії. Фото з відкритих джерел

Результати тесту

1 дерево — якщо ви обрали його, пріоритети вашої особистості — вдосконалення світу. Ви вирізняєтесь амбіційністю, наполегливістю та суворістю до себе. Ви можете стати ідеальним політиком.  

2 дерево — для вас головне особистий та фінансовий добробут. Попри притаманну вам жорсткість, ви привертаєте увагу оточуючих. Вас вважають надійною та стабільною людиною. Бізнес та інвестиції — точно ваше. 

3 дерево — ви по-справжньому щасливі, коли допомагаєте іншим. Ваші близькі цінують вас за чуйність, вміння слухати та розуміння. Ви з легкістю змогли б бути лікарем чи рятувальником. 

4 дерево — для вас важлива творча реалізація. Від інших ви вирізняєтесь високою креативністю. Ви як фонтан видаєте нові ідеї і прагнете постійного розвитку. Також ви вмієте вчитися на чужих помилках і це ваш козир. Ви комфортно себе почуватимете на посаді журналіста чи PR менеджера.

5 дерево — попри все ви намагаєтесь досягнути поставлених цілей. В колективі ходять легенди про силу вашої стресостійкості. Вас не збити з пантелику ніякому хаосу та обставинам, тому керівні посади чи юриспруденція — точно про вас. 

6 дерево — вас вирізняє високий рівень відповідальності. Ви дотримуєтесь усіх домовленостей, свого слова і готові прийти на допомогу. Ви будете чудовим психологом, вчителем або ж правоохоронцем.  

7 дерево — у колективі про вас склалась думка, як про "пробивну" людину. Ви вмієте відстоювати як свої інтереси, так і інтереси справи. Ваш ентузіазм схожий на вічний двигун. Такі як ви стають чудовими адвокатами чи юристами загалом. 

8 дерево — вас цінують за влучні поради і вміння різносторонньо проаналізувати ситуацію. Ви любите завдання для інтелекту, володієте високорозвиненими розумовими здібностями і не схильні до фізичної праці. Швидше за все, ви будете не останньою людиною в науці. 

9 дерево — вас цінують за універсальність. Завдяки допитливості та сміливості, ви готові кинути виклик будь-якому завданню. Високе самонавчання дозволяє вам не лише відчувати власні сили, а й досягати успіху у нових галузях. Це про журналістів. 

Раніше ми публікували тест, який допоможе виявити, чи є у вас ознаки соціофобії.

Також ми знайшли тест, який визначить ваш тип особистості..

робота психологія тест особистість жіноча психологія
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Як отримати та відновити посвідчення УБД — відповідь Міноборони

07:19 Не сплатив штраф від ТЦК вчасно — що буде далі

07:15 Виплати на комуналку влітку — хто з травня втратить субсидію

07:04 Санкції за податкові правопорушення — роль вини

07:01 Українка відсудила 20 тис. грн у ПриватБанку — що сталось

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

06:40 Світоліна показала 14-річну українку, яка стане зіркою тенісу

06:30 Ситуація невтішна — яким буде врожай пшениці в Україні

06:30 Відстрочка і повідомлення в "Резерв+" — чи треба йти в ТЦК

06:25 Готуйте теплі речі — сьогодні синоптики обіцяють похолодання

06:22 Депутати взялись за порушення ТЦК — чи будуть карати

07:30 Як отримати та відновити посвідчення УБД — відповідь Міноборони

07:19 Не сплатив штраф від ТЦК вчасно — що буде далі

07:15 Виплати на комуналку влітку — хто з травня втратить субсидію

07:04 Санкції за податкові правопорушення — роль вини

07:01 Українка відсудила 20 тис. грн у ПриватБанку — що сталось

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

06:40 Світоліна показала 14-річну українку, яка стане зіркою тенісу

06:30 Ситуація невтішна — яким буде врожай пшениці в Україні

06:30 Відстрочка і повідомлення в "Резерв+" — чи треба йти в ТЦК

06:25 Готуйте теплі речі — сьогодні синоптики обіцяють похолодання

06:22 Депутати взялись за порушення ТЦК — чи будуть карати

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

7 квітня

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

07:01 НАТО виповнюється 76 років — коли та навіщо створили Альянс

06:34 Сигарети від 120 грн — одесити про підвищення цін на тютюн

3 квітня

22:33 Санкції США проти РФ, і чому Трамп часто згадує Одесу

2 квітня

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

В Київстарі з’явився новий бюджетний тариф — кому він підійде

26 березня 2025

Наймодніший колір волосся весни-2025 — навіть звучить чарівно