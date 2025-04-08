Хто ви за типом характеру — простий тест з полуницею

Дівчина позує на заході сонця. Фото: Unsplash

У мережі є немало тестів на визначення типу своєї особистості. Це можуть бути різні зображення з тваринами, фруктами чи кольорами.

Маркетолог Дарія Гречаник опублікувала в Instagram один із таких тестів, який допоможе вам визначити тип особистості.

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На відео маркетолог показує полуницю. Подивіться на неї уважно та скажіть якого вона кольору. Якщо бачите її зеленою, це означає, що ви хочете все постійно контролювати. Крім того, таким людям важко знайти спільну мову з друзями.

Якщо ж вам здається, що полуниця синя, ви здоровий пофігіст. Такі люди люблять ризикувати та швидко ухвалюють всі рішення в своєму житті.

До речі, лише 30% людей бачать полуницю синьою.

Раніше ми опублікували головоломку, яку можуть вирішити лише одиниці. Потрібно знайти помилку на зображенні за 5 секунд.

Також ми повідомляли, якого головного правила дотримується перфекціоніст.