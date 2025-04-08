Кто вы по типу характера — простой тест с клубникой

Какой у вас тип личности — интересный тест с клубникой
В сети есть немало тестов на определение типа своей личности. Это могут быть различные изображения с животными, фруктами или цветами.
Маркетолог Дарья Гречаник опубликовала в Instagram один из таких тестов, который поможет вам определить тип личности.
Кто вы по типу характера
На видео маркетолог показывает клубнику. Посмотрите на нее внимательно и скажите какого она цвета. Если видите ее зеленой, это означает, что вы хотите все постоянно контролировать. Кроме того, таким людям трудно найти общий язык с друзьями.
Если же вам кажется, что клубника синяя, вы здоровый пофигист. Такие люди любят рисковать и быстро принимают все решения в своей жизни.
Кстати, только 30% людей видят клубнику синей.
Ранее мы опубликовали головоломку, которую могут решить лишь единицы. Нужно найти ошибку на картинке за 5 секунд.
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