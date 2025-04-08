Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Какой у вас тип личности — интересный тест с клубникой arrow

Какой у вас тип личности — интересный тест с клубникой

8 апреля 2025 07:25
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Кто вы по типу характера — простой тест с клубникой
Девушка позирует на закате солнца. Фото: Unsplash
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

В сети есть немало тестов на определение типа своей личности. Это могут быть различные изображения с животными, фруктами или цветами.

Маркетолог Дарья Гречаник опубликовала в Instagram один из таких тестов, который поможет вам определить тип личности.

Реклама
Читайте также:

Кто вы по типу характера

На видео маркетолог показывает клубнику. Посмотрите на нее внимательно и скажите какого она цвета. Если видите ее зеленой, это означает, что вы хотите все постоянно контролировать. Кроме того, таким людям трудно найти общий язык с друзьями.

Если же вам кажется, что клубника синяя, вы здоровый пофигист. Такие люди любят рисковать и быстро принимают все решения в своей жизни.

Кстати, только 30% людей видят клубнику синей.

Ранее мы опубликовали головоломку, которую могут решить лишь единицы. Нужно найти ошибку на картинке за 5 секунд.

Также мы сообщали, какого главного правила придерживается перфекционист.

психология любопытство тест личность женская психология
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:32 Брат Илона Маска раскритиковал тарифную политику Трампа

07:30 Кабмин принял решение, на какой работе забронируют 75% работников

07:23 Годовщина ракетного удара по станции "Краматорск" — последствия

07:15 Права наследников — кто получит долю при любых обстоятельствах

07:02 Штрафы для чиновников — их особенности во время войны

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

07:01 Долги клиентов ПриватБанка из-за мошенников — на чьей стороне суд

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

06:40 Болельщик Манчестер Юнайтед побил звезду Ман Сити

06:36 Как сменить профессию в 50+ — пошаговая инструкция

06:30 Транзит зерна из Украины — в Румынии предупредили об ограничениях

07:32 Брат Илона Маска раскритиковал тарифную политику Трампа

07:30 Кабмин принял решение, на какой работе забронируют 75% работников

07:23 Годовщина ракетного удара по станции "Краматорск" — последствия

07:15 Права наследников — кто получит долю при любых обстоятельствах

07:02 Штрафы для чиновников — их особенности во время войны

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

07:01 Долги клиентов ПриватБанка из-за мошенников — на чьей стороне суд

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

06:40 Болельщик Манчестер Юнайтед побил звезду Ман Сити

06:36 Как сменить профессию в 50+ — пошаговая инструкция

06:30 Транзит зерна из Украины — в Румынии предупредили об ограничениях

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

7 апреля

22:33 Какая должна быть зарплата у мэра Одессы — мнения горожан

06:26 Пробелы в FATCA: почему налоговые органы действуют неправомерно

4 апреля

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

18:33 Полномочия Труханова заканчиваются — ждать ли выборов в Одессе

07:01 НАТО исполняется 76 лет — когда и зачем создали Альянс

06:34 Сигареты от 120 грн — одесситы о повышении цен на табак

3 апреля

22:33 Санкции США против РФ, и почему Трамп часто упоминает Одессу

2 апреля

22:33 Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

1 апреля

22:33 Юмор в Одессе во время войны — как изменились традиции и память

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

4 апреля 2025

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон