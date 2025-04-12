Тест на верность в отношениях — проверьте себя и партнера

Женщина общается с другим мужчиной. Фото: freepik

Измена в отношениях — это всегда болезненный и тяжелый момент, который способен разрушить даже самые крепкие отношения. Однако сейчас в сети есть много текстов, которые помогут проверить, способны ли вы или ваш партнер на измену.

Новини.LIVE на просторах интернета нашел интересный тест, который поможет проверить вашу верность.

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Тест на измену

Перед вами на фото изображено семь деревьев и вы должны выбрать одно, которое больше всего нравится. Вы можете пройти этот тест сами или же показать вашему партнеру.

Тест на измену. Фото: УНИАН

Результаты теста

Дерево 1 — под влиянием эмоций вы все же способны на измену. Однако, когда эта буря утихнет, вы начинаете осознавать все возможные последствия и начинаете раскаиваться. Это можно исправить, но нужно научиться больше контролировать свои эмоции и не давать волю гневу.

Дерево 2 — вы способны на измену, но через чужое влияние и мнение. То есть, вы сможете сделать это, когда кто-то вас в этом убедит. В таком случае вам нужно избегать манипулятивных людей, которые могут подталкивать вас к плохим поступкам.

Дерево 3 — вы вообще не способны предать любимого человека, поскольку у вас мягкий и преданный характер. Вы можете в лицо высказать все недовольство, прекратить общение с человеком, если вас не ценят и не слышат, но предать — ни в коем случае. Вы считаете, что лучше уйти из отношений, чем ухудшать их.

Дерево 4 — предавать вы можете только из мести, когда так поступили с вами. В таком случае вы не будете страдать и сильно плакать, вы пойдете и сделаете так же. Конкретных мотивов в этом нет, только воспитательный момент.

Дерево 5 — порой из-за глупой ошибки или сильных эмоций вы можете оступиться, но по своей натуре вы вовсе не предатель. Если вы это сделаете, вы будете раскаиваться и очень сожалеть о содеянном, ведь вы не считаете измену нормой.

Дерево 6 — вы манипулируете людьми и по-разному их провоцируете, но измена это не про вас. У вас скорее детская позиция в отношениях, но все же вы преданы партнеру.

Дерево 7 — вы легко можете пойти на измену, ведь вы настоящий эгоист. Вы используете интимные отношения для того, чтобы двигаться по карьерной лестнице или достичь желаемого. Однако, чем старше вы будете, тем больше начнете понимать, что человеческого счастья не заменят никакие материальные богатства.

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