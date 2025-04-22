Как деньги влияют на самооценку — мнение психологов

Девушка держит в руках деньги. Фото: Freepik

Материальный статус беспрекословно влияет на психику человека. Исследования показывают, что деньги являются одним из факторов определения эмоционального состояния человека, его поведения и восприятия мира. Уровень заработка влияет на нашу самооценку.

Об этом пишет BDG.

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Как уровень заработка влияет на самооценку человека

Взаимосвязь между богатством и счастьем однозначно есть. Многочисленные исследования указывают на то, что хорошая финансовая подушка может улучшить эмоциональное состояние человека. Те, кто живет в бедности, имеют более низкую самооценку и держатся в стороне от общества. Такие люди чувствуют безнадежность и отсутствие перспектив. Из-за отсутствия веры в счастливое будущее они имеют меньше возможностей для развития своего потенциала.

Женщина считает средства. Фото: Freepik

Низкий уровень заработка формирует взгляды на жизнь с ограничивающими убеждениями. Люди сами загоняют себя в рамки. Они считают, что богатыми можно только родиться или убеждают сами себя, что такой жизни у них никогда не будет. Такие люди из-за неуверенности в себе отказываются от путешествий, исследования мира и хобби.

Люди с низкой самооценкой, которая возникла вследствие невысокого уровня заработка, в основном замечают недостаток того, что у них нет. А вот "чрезмерный достаток" у других вызывает у них возмущение. Стоит понимать, что ощущение собственной незначительности и неполноценности не приближают к успеху и достатку.

Важно работать над собственной самооценкой. Нужно быть честным с собой и признавать свои достижения. Это поможет стремиться к лучшему. В конце концов такая практика приведет к сохранению адекватной самооценки и улучшению результатов.

Напомним, ранее мы писали о том, как определить уровень самооценки. В доме поможет простой тест.

Также мы рассказывали о том, какие привычки есть у людей, которые себя любят. Обычно, они достигают успеха по жизни.