Вісім звичок зроблять вас щасливішими — вони справді працюють

Дівчата посміхаються. Фото: Pexels

Немає чарівної палички, яка в один момент змінить все ваше життя. Однак є речі, які точно на це вплинуть. Якщо ви будете робити це частіше, вас однозначно чекатиме успіх.

Новини.LIVE розповідають про вісім звичок, які зроблять вас щасливішими.

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Як стати щасливішим

Поділяйте радість інших

Спільна радіть — недооцінений аспект хороших стосунків. Розділіть з друзями чи близькими їхні вдачі. Це допоможе вам відчути себе щасливішим. Проявіть до цього справжній інтерес — розпитуйте та слухайте з ентузіазмом.

Не обривайте стосунки з друзями

Дружба дуже важлива для внутрішнього спокою. Не зменшуйте своє коло спілкування, а навпаки — шукайте нових друзів. Це гарантує вам гарний настрій та покращить ваше ментальне здоров'я. Численні дослідження говорять про те, що дружба є такою ж важливою для добробуту, як і сімейні зв'язки.

Щаслива дівчина. Фото: Pexels

Почніть займатись волонтерством

Ви будете почувати себе значно краще, якщо почнете робити щось для інших. Волонтерство допоможе вам впоратись з поганим настроєм та навіть депресією. Догляд за тваринами чи навіть за кімнатними рослинами може покращити ваше здоров'я.

Дізнайтеся про своїх предків

Величезну психологічну користь принесе дослідження родоводу. Сімейні історії про подолання труднощів зможуть вас надихнути. Дізнайтеся більше про своїх предків. Дослідження говорять про те, що люди, які більше знають про свою сімейну історію, мають вищий рівень задоволеності життям.

Щаслива пара. Фото: Pexels

Пишіть списки щодня

Перераховуйте речі, з якими вам в житті пощастило. Це дуже дієва порада, яка допоможе розгледіти хороші моменти. Навіть невеликий список з трьох речей на день може суттєво підняти настрій.

Чекайте на гарні події

Плануйте цікаві заняття для себе та із задоволенням чекайте на це. Ніщо не може зрівнятися із подорожжю, наприклад. Хіба що — солодке очікування на неї.

Не робіть нічого

Така порада може спантеличити. Але, як показують дослідження, надто багато зусиль для досягнення щастя можуть навпаки стати на його заваді. Дозвольте собі плисти по течії. Ставтесь до життя спокійніше та з легкістю сприймайте життєві злети й падіння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як віднайти шлях до гармонії з самим собою. Поставте собі дев'ять головних питань.

Також ми розповідали про те, які звички мають люди з високим рівнем інтелекту. Це виділяє їх серед інших.