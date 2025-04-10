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9 питань, які змінять ваше життя, якщо чесно на них відповісти

10 квітня 2025 11:45
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Що змінить ваше життя на краще — почніть з цих 5 питань
Щаслива дівчина. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Деколи нам складно розібратися в собі і ми не розуміємо, що відбувається. Однак ми можемо допомогти самі собі, адже самопізнання — це шлях до щасливого життя та внутрішньої гармонії з собою.  

Новини.LIVE розповість, які питання потрібно поставити самому собі, аби розібратися з внутрішніми негараздами.

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Психологи склали дев'ять вигідних питань самому собі. Важкість полягає в тому, що наш мозок не хоче на них відповідати та почне тікати від відповідей, адже тоді доведеться зустрітися з незручною брехнею. Однак правдиві відповіді можуть бути для вас дуже корисними та вигідними. Тому потрібно відповідати на них у письмовій формі, аби мозку не були куди тікати. 

Які питання допоможуть розібратися в собі
Жінка медитує та шукає гармонію з собою. Фото: freepik

Ось перелік цих запитань:

  1. Які помилки я повторюю знову і знову? Чи є в моєму житті граблі, на які я наступаю регулярно і які заважають мені рости?
  2. Кому я заздрю і чому? Що це говорить про мої власні бажання і провали?
  3. Що я роблю лише для схвалення інших людей? Наскільки мої дії продиктовані бажанням бути прийнятим, а не моїми бажаннями?
  4. Які мої звички руйнують мене? Чи є в мене поведінка чи залежності, які мені заважають рости та бути щасливим?
  5. Які обіцянки я давав собі, але так їх і не виконав? З якої причини я це відкладаю?
  6. Хто я, коли ніхто не дивиться? Чи відповідає моє внутрішнє відчуття тому, що я показую іншим?
  7. Що я не хочу признавати в собі? Які свої особисті характеристики я ігнорую чи виправдовую?
  8. Чого я боюсь найбільше, і як цей страх мені заважає? Як мої страхи впливають на мої рішення та відносини?
  9. Якби я міг змінити одну річ в своєму житті прямо зараз, що б це було? Чому я цього досі не зробив?

Запам'ятайте, аби бути в балансі з іншими, перш за все потрібно бути в гармонії з самим собою. Як тільки розберетесь у своїх внутрішніх переживаннях, ви одразу будете по-іншому сприймати цей світ. 

Раніше ми писали, яка психологічна травма з дитинства може не відпускати все життя. 

Також ми повідомляли, який спосіб допоможе швидко розслабитись вкінці важкого робочого дня. 

психологія характер цікаві факти особистість життя
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