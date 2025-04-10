Що змінить ваше життя на краще — почніть з цих 5 питань

Щаслива дівчина. Фото: freepik

Деколи нам складно розібратися в собі і ми не розуміємо, що відбувається. Однак ми можемо допомогти самі собі, адже самопізнання — це шлях до щасливого життя та внутрішньої гармонії з собою.

Новини.LIVE розповість, які питання потрібно поставити самому собі, аби розібратися з внутрішніми негараздами.

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Психологи склали дев'ять вигідних питань самому собі. Важкість полягає в тому, що наш мозок не хоче на них відповідати та почне тікати від відповідей, адже тоді доведеться зустрітися з незручною брехнею. Однак правдиві відповіді можуть бути для вас дуже корисними та вигідними. Тому потрібно відповідати на них у письмовій формі, аби мозку не були куди тікати.

Жінка медитує та шукає гармонію з собою. Фото: freepik

Ось перелік цих запитань:

Які помилки я повторюю знову і знову? Чи є в моєму житті граблі, на які я наступаю регулярно і які заважають мені рости? Кому я заздрю і чому? Що це говорить про мої власні бажання і провали? Що я роблю лише для схвалення інших людей? Наскільки мої дії продиктовані бажанням бути прийнятим, а не моїми бажаннями? Які мої звички руйнують мене? Чи є в мене поведінка чи залежності, які мені заважають рости та бути щасливим? Які обіцянки я давав собі, але так їх і не виконав? З якої причини я це відкладаю? Хто я, коли ніхто не дивиться? Чи відповідає моє внутрішнє відчуття тому, що я показую іншим? Що я не хочу признавати в собі? Які свої особисті характеристики я ігнорую чи виправдовую? Чого я боюсь найбільше, і як цей страх мені заважає? Як мої страхи впливають на мої рішення та відносини? Якби я міг змінити одну річ в своєму житті прямо зараз, що б це було? Чому я цього досі не зробив?

Запам'ятайте, аби бути в балансі з іншими, перш за все потрібно бути в гармонії з самим собою. Як тільки розберетесь у своїх внутрішніх переживаннях, ви одразу будете по-іншому сприймати цей світ.

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