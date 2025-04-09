Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Психологічна травма з дитинства, яка може не відпускати все життя arrow

Психологічна травма з дитинства, яка може не відпускати все життя

9 квітня 2025 06:25
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Ознаки дитячої травми, які проявляються після 25 років
Жінка втішає засмученого чоловіка. Фото: depositphotos.com
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Дуже часто наші дитячі травми чи переживання позначаються у дорослому життя на стосунках з іншими людьми та навіть на здоров'ї. Дитинство — надзвичайно важливий етап для формування нашої психіки та сприйняття світу, тому важливо розібратися у своїх почуття та образах.

Новини.LIVE розповість про найпоширенішу травму з дитинства.

Реклама
Читайте також:

Як дитячі травми впливають на доросле життя

Страх самотності

Для багатьох самотність — це найлютіший ворог. Зазвичай це відчувають люди, які були обділені батьківською увагою. Однак попри те, люди бояться самотності, вони часто самі ініціюють розлучення з партнерами. Це пов'язано з тим, що вони бояться, що кинуть їх, тому роблять це першими. Також є інша сторона медалі — людина з цією травмою часто з усіх сил чіпляються за токсичні стосунки, та думає, що краще бути з ким-небудь, але не одній.

Найпоширеніша травма з дитинства
Самотній чоловік. Фото: freepik

В голові у таких людей часто лунають думки "Я нікому не потрібен", "Якщо ти захочеш піти, я намагатимусь тебе втримати за будь-яку ціну", "Краще я кину тебе першою" і так далі. Люди постійно живуть у цьому страху та не можуть розслабитись і повністю віддатися стосункам з близькими чи рідними. 

Головна причина такої поведінки та страху — брак батьківської уваги в дитинстві або їхнє розлучення. Це спричиняє душевні рани, які дуже складно залікувати. Однак позбутися цього страху можливо. Для цього потрібна допомога фахівців та власні зусилля. Коли ви самозцілитесь, ваші глибинні страхи відійдуть на другий план, а переважатимуть позитивні емоції. Після цього ваші взаємини з іншими людьми будуть здоровими та не токсичними. 

Раніше ми писали, чому дратує власна матір

Також ми повідомляли, як уникнути сварок з рідними і з чим пов'язані ці конфлікти. 

психологія емоції цікаві факти травма жіноча психологія
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Як отримати та відновити посвідчення УБД — відповідь Міноборони

07:19 Не сплатив штраф від ТЦК вчасно — що буде далі

07:15 Виплати на комуналку влітку — хто з травня втратить субсидію

07:04 Санкції за податкові правопорушення — роль вини

07:01 Українка відсудила 20 тис. грн у ПриватБанку — що сталось

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

06:40 Світоліна показала 14-річну українку, яка стане зіркою тенісу

06:30 Ситуація невтішна — яким буде врожай пшениці в Україні

06:30 Відстрочка і повідомлення в "Резерв+" — чи треба йти в ТЦК

06:25 Готуйте теплі речі — сьогодні синоптики обіцяють похолодання

06:22 Депутати взялись за порушення ТЦК — чи будуть карати

07:30 Як отримати та відновити посвідчення УБД — відповідь Міноборони

07:19 Не сплатив штраф від ТЦК вчасно — що буде далі

07:15 Виплати на комуналку влітку — хто з травня втратить субсидію

07:04 Санкції за податкові правопорушення — роль вини

07:01 Українка відсудила 20 тис. грн у ПриватБанку — що сталось

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

06:40 Світоліна показала 14-річну українку, яка стане зіркою тенісу

06:30 Ситуація невтішна — яким буде врожай пшениці в Україні

06:30 Відстрочка і повідомлення в "Резерв+" — чи треба йти в ТЦК

06:25 Готуйте теплі речі — сьогодні синоптики обіцяють похолодання

06:22 Депутати взялись за порушення ТЦК — чи будуть карати

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

7 квітня

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

07:01 НАТО виповнюється 76 років — коли та навіщо створили Альянс

06:34 Сигарети від 120 грн — одесити про підвищення цін на тютюн

3 квітня

22:33 Санкції США проти РФ, і чому Трамп часто згадує Одесу

2 квітня

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

В Київстарі з’явився новий бюджетний тариф — кому він підійде

26 березня 2025

Наймодніший колір волосся весни-2025 — навіть звучить чарівно