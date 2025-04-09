Ознаки дитячої травми, які проявляються після 25 років

Жінка втішає засмученого чоловіка. Фото: depositphotos.com

Дуже часто наші дитячі травми чи переживання позначаються у дорослому життя на стосунках з іншими людьми та навіть на здоров'ї. Дитинство — надзвичайно важливий етап для формування нашої психіки та сприйняття світу, тому важливо розібратися у своїх почуття та образах.

Новини.LIVE розповість про найпоширенішу травму з дитинства.

Реклама

Читайте також:

Як дитячі травми впливають на доросле життя

Страх самотності

Для багатьох самотність — це найлютіший ворог. Зазвичай це відчувають люди, які були обділені батьківською увагою. Однак попри те, люди бояться самотності, вони часто самі ініціюють розлучення з партнерами. Це пов'язано з тим, що вони бояться, що кинуть їх, тому роблять це першими. Також є інша сторона медалі — людина з цією травмою часто з усіх сил чіпляються за токсичні стосунки, та думає, що краще бути з ким-небудь, але не одній.

Самотній чоловік. Фото: freepik

В голові у таких людей часто лунають думки "Я нікому не потрібен", "Якщо ти захочеш піти, я намагатимусь тебе втримати за будь-яку ціну", "Краще я кину тебе першою" і так далі. Люди постійно живуть у цьому страху та не можуть розслабитись і повністю віддатися стосункам з близькими чи рідними.

Головна причина такої поведінки та страху — брак батьківської уваги в дитинстві або їхнє розлучення. Це спричиняє душевні рани, які дуже складно залікувати. Однак позбутися цього страху можливо. Для цього потрібна допомога фахівців та власні зусилля. Коли ви самозцілитесь, ваші глибинні страхи відійдуть на другий план, а переважатимуть позитивні емоції. Після цього ваші взаємини з іншими людьми будуть здоровими та не токсичними.

Раніше ми писали, чому дратує власна матір.

Також ми повідомляли, як уникнути сварок з рідними і з чим пов'язані ці конфлікти.