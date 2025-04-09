Признаки детской травмы, которые проявляются после 25 лет

Женщина утешает расстроенного мужчину. Фото: depositphotos.com

Очень часто наши детские травмы или переживания сказываются во взрослой жизни на отношениях с другими людьми и даже на здоровье. Детство — чрезвычайно важный этап для формирования нашей психики и восприятия мира, поэтому важно разобраться в своих чувствах и обидах.

Новини.LIVE расскажет о самой распространенной травме из детства.

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Страх одиночества

Для многих одиночество — это злейший враг. Обычно это чувствуют люди, которые были обделены родительским вниманием. Однако несмотря на то, люди боятся одиночества, они часто сами инициируют развод с партнерами. Это связано с тем, что они боятся, что бросят их, поэтому делают это первыми. Также есть другая сторона медали — человек с этой травмой часто изо всех сил цепляются за токсичные отношения, и думает, что лучше быть с кем-нибудь, но не одной.

Одинокий мужчина. Фото: freepik

В голове у таких людей часто звучат мысли "Я никому не нужен", "Если ты захочешь уйти, я буду пытаться тебя удержать любой ценой", "Лучше я брошу тебя первой" и так далее. Люди постоянно живут в этом страхе и не могут расслабиться и полностью отдаться отношениям с близкими или родными.

Главная причина такого поведения и страха — недостаток родительского внимания в детстве или их развод. Это вызывает душевные раны, которые очень сложно залечить. Однако избавиться от этого страха возможно. Для этого нужна помощь специалистов и собственные усилия. Когда вы самоисцелитесь, ваши глубинные страхи отойдут на второй план, а будут преобладать положительные эмоции. После этого ваши взаимоотношения с другими людьми будут здоровыми и не токсичными.

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