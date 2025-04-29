Зеленский подписал закон о помощи семьям погибших бойцов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Во вторник, 29 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный закон, который устанавливает порядок предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших защитников и защитниц Украины. Документ №4351-IX определяет ключевые условия для получения такого статуса и финансовой поддержки.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

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Что известно о назначении единовременной денежной помощи семьям погибших защитников

Отныне официальным основанием для признания члена семьи погибшего защитника является справка, которую выдает командир воинской части.

В этом документе подтверждается, что погибший или пропавший без вести воин участвовал в боевых действиях.

Кроме этого, новый закон предусматривает существенную финансовую помощь: семьи погибших будут получать единовременную выплату в размере 15 миллионов гривен.

Также узнавайте, могут ли получить 1 млн гривен военнослужащие, которые были освобождены условно-досрочно.

Кроме того, военнослужащие до 25 лет, которые ранее присоединились к Вооруженным силам Украины, могут претендовать на мотивационную выплату в 1 млн гривен как и участники программы от Минобороны "Контракт 18-24".