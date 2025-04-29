Зеленський підписав закон щодо допомоги родинам загиблих бійців
У вівторок, 29 квітня, Президент України Володимир Зеленський підписав важливий закон, який встановлює порядок надання одноразової грошової допомоги родинам загиблих захисників і захисниць України. Документ №4351-IX визначає ключові умови для отримання такого статусу та фінансової підтримки.
Про це повідомляє Верховна Рада України.
Що відомо про призначення одноразової грошової допомоги родинам загиблих захисників
Відтепер офіційною підставою для визнання члена сімʼї загиблого захисника є довідка, яку видає командир військової частини.
У цьому документі підтверджується, що загиблий або зниклий безвісти воїн брав участь у бойових діях.
Крім цього, новий закон передбачає суттєву фінансову допомогу: родини загиблих отримуватимуть одноразову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень.
Також дізнавайтеся, чи можуть отримати 1 млн гривень військовослужбовці, які були звільнені умовно-достроково.
Крім того, військовослужбовці до 25 років, які раніше приєдналися до Збройних сил України, можуть претендувати на мотиваційну виплату в 1 млн гривень, як і учасники програми від Міноборони "Контракт 18-24".
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