Зеленський підписав закон щодо допомоги родинам загиблих бійців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У вівторок, 29 квітня, Президент України Володимир Зеленський підписав важливий закон, який встановлює порядок надання одноразової грошової допомоги родинам загиблих захисників і захисниць України. Документ №4351-IX визначає ключові умови для отримання такого статусу та фінансової підтримки.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

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Що відомо про призначення одноразової грошової допомоги родинам загиблих захисників

Відтепер офіційною підставою для визнання члена сімʼї загиблого захисника є довідка, яку видає командир військової частини.

У цьому документі підтверджується, що загиблий або зниклий безвісти воїн брав участь у бойових діях.

Крім цього, новий закон передбачає суттєву фінансову допомогу: родини загиблих отримуватимуть одноразову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень.

Також дізнавайтеся, чи можуть отримати 1 млн гривень військовослужбовці, які були звільнені умовно-достроково.

Крім того, військовослужбовці до 25 років, які раніше приєдналися до Збройних сил України, можуть претендувати на мотиваційну виплату в 1 млн гривень, як і учасники програми від Міноборони "Контракт 18-24".