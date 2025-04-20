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Это изменит вашу жизнь — восемь привычек, чтобы стать счастливее

20 апреля 2025 08:15
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Восемь привычек сделают вас счастливее — они действительно работают
Девушки улыбаются. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Нет волшебной палочки, которая в один момент изменит всю вашу жизнь. Однако есть вещи, которые точно на это повлияют. Если вы будете делать это чаще, вас однозначно будет ждать успех.

Новини.LIVE рассказывают о восьми привычках, которые сделают вас счастливее.

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Как стать счастливее

Разделяйте радость других

Совместная радость — недооцененный аспект хороших отношений. Разделите с друзьями или близкими их успех. Это поможет вам почувствовать себя счастливее. Проявите к этому настоящий интерес — расспрашивайте и слушайте с энтузиазмом.

Не обрывайте отношения с друзьями

Дружба очень важна для внутреннего спокойствия. Не уменьшайте свой круг общения, а наоборот — ищите новых друзей. Это гарантирует вам хорошее настроение и улучшит ваше ментальное здоровье. Многочисленные исследования говорят о том, что дружба является такой же важной для благополучия, как и семейные связи.

Звички, які зроблять ваше життя щасливішим
Счастливая девушка. Фото: Pexels

Начните заниматься волонтерством

Вы будете чувствовать себя значительно лучше, если начнете делать что-то для других. Волонтерство поможет вам справиться с плохим настроением и даже депрессией. Уход за животными или даже за комнатными растениями может улучшить ваше здоровье.

Узнайте о своих предках

Огромную психологическую пользу принесет исследование родословной. Семейные истории о преодолении трудностей смогут вас вдохновить. Узнайте больше о своих предках. Исследования говорят о том, что люди, которые больше знают о своей семейной истории, имеют более высокий уровень удовлетворенности жизнью.

Звички, які зроблять ваше життя щасливішим
Счастливая пара. Фото: Pexels

Пишите списки ежедневно

Перечисляйте вещи, с которыми вам в жизни повезло. Это очень действенный совет, который поможет разглядеть хорошие моменты. Даже небольшой список из трех вещей в день может существенно поднять настроение.

Ждите хороших событий

Планируйте интересные занятия для себя и с удовольствием ждите этого. Ничто не может сравниться с путешествием, например. Разве что — сладкое ожидание его.

Не делайте ничего

Такой совет может озадачить. Но, как показывают исследования, слишком много усилий для достижения счастья могут наоборот стать ему помехой. Позвольте себе плыть по течению. Относитесь к жизни спокойнее и с легкостью воспринимайте жизненные взлеты и падения.

Напомним, ранее мы писали о том, как найти путь к гармонии с самим собой. Задайте себе девять главных вопросов.

Также мы рассказывали о том, какие привычки имеют люди с высоким уровнем интеллекта. Это выделяет их среди других.

психология привычки советы интересные факты
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