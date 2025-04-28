Привычка, которая делает из лидера неудачника - избегайте ее

Какая привычка превращает любого в неудачника — даже успешных
Существует привычка откладывать все на потом, которая вызывает стресс и панику среди людей, которые ее имеют. Эту привычку называют прокрастинацией и мечтают избавиться от нее.
Новини.LIVE рассказывают, что такое прокрастинация и как бороться с ней.
Прокрастинация — что это за привычка и каковы ее признаки
Итак, прокрастинация — это откладывание дел на потом. Обычно от этой привычки трудно избавиться. Кроме того, она может стать хронической.
Прокрастинация наблюдается как среди детей, так и среди взрослых. К примеру, ученик, страдающий прокрастинацией, будет откладывать на потом изучение длинного стихотворения. В то же время офисный работник — постоянно откладывать до последнего написания отчета.
Как отмечает психолог Наталья Велкова, среди ключевых признаков прокрастинации - сознательное и бессознательное избегание важной задачи. Поэтому, как объясняет психолог, человек пытается занять себя чем-то другим: моет посуду, листает соцсети, придумывает всевозможные отговорки и "срочные" дела, чтобы не выполнять важную задачу.
Среди главных причин прокрастинации - страх провала, опоздания или осуждения, стыд за предыдущие невыполненные задачи и перфекционизм. То есть человек стремится сделать идеально — но ничего не делает.
"В таком случае человек оказывается в замкнутом круге прокрастинации и теряет веру в возможность выполнять задачи вовремя", — объясняет психолог.
Стоит заметить, что если прокрастинация становится хронической, достичь успеха в учебе, на работе или отношениях становится очень сложно. Страдает репутация и самооценка человека. Возникает общая неудовлетворенность жизнью.
Кроме того, по словам психолога, уровень прокрастинации увеличивается при тревожных расстройствах и депрессии.
Как бороться с прокрастинацией
Итак, чтобы избавить привычки откладывать все на потом, стоит делать следующие действия:
- Разделяйте большие задачи на маленькие этапы, каждый из которых можно выполнить за один раз.
- Рабочий день начинайте с самых неприятных задач, чтобы после них все дела казались легкими. Возможен и противоположный подход — сначала делать легкие задачи, чтобы подкрепить уверенность в себе.
- Стоит свести к минимуму количество отвлекающих факторов во время работы или учебы. В частности, отключите мессенджеры, соцсети.
- Когда появляется новое задание, его нужно детально обработать. Определить, насколько оно полезно, нужно ли его выполнять. Как это сделать без спешки. Продумайте, какие сложности могут возникнуть. Вспомните, как раньше справлялись с похожими делами.
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