Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Какая привычка превращает любого в неудачника — даже успешных arrow

Какая привычка превращает любого в неудачника — даже успешных

28 апреля 2025 18:50
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Привычка, которая делает из лидера неудачника - избегайте ее
Женщина общается с психологом. Иллюстративное фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Существует привычка откладывать все на потом, которая вызывает стресс и панику среди людей, которые ее имеют. Эту привычку называют прокрастинацией и мечтают избавиться от нее.

Новини.LIVE рассказывают, что такое прокрастинация и как бороться с ней.

Реклама
Читайте также:

Прокрастинация — что это за привычка и каковы ее признаки

Итак, прокрастинация — это откладывание дел на потом. Обычно от этой привычки трудно избавиться. Кроме того, она может стать хронической.

Прокрастинация наблюдается как среди детей, так и среди взрослых. К примеру, ученик, страдающий прокрастинацией, будет откладывать на потом изучение длинного стихотворения. В то же время офисный работник — постоянно откладывать до последнего написания отчета.

Как отмечает психолог Наталья Велкова, среди ключевых признаков прокрастинации - сознательное и бессознательное избегание важной задачи. Поэтому, как объясняет психолог, человек пытается занять себя чем-то другим: моет посуду, листает соцсети, придумывает всевозможные отговорки и "срочные" дела, чтобы не выполнять важную задачу.

Среди главных причин прокрастинации - страх провала, опоздания или осуждения, стыд за предыдущие невыполненные задачи и перфекционизм. То есть человек стремится сделать идеально — но ничего не делает.

"В таком случае человек оказывается в замкнутом круге прокрастинации и теряет веру в возможность выполнять задачи вовремя", — объясняет психолог.

Стоит заметить, что если прокрастинация становится хронической, достичь успеха в учебе, на работе или отношениях становится очень сложно. Страдает репутация и самооценка человека. Возникает общая неудовлетворенность жизнью.

Кроме того, по словам психолога, уровень прокрастинации увеличивается при тревожных расстройствах и депрессии.

Как бороться с прокрастинацией

Итак, чтобы избавить привычки откладывать все на потом, стоит делать следующие действия:

  • Разделяйте большие задачи на маленькие этапы, каждый из которых можно выполнить за один раз.
  • Рабочий день начинайте с самых неприятных задач, чтобы после них все дела казались легкими. Возможен и противоположный подход — сначала делать легкие задачи, чтобы подкрепить уверенность в себе.
  • Стоит свести к минимуму количество отвлекающих факторов во время работы или учебы. В частности, отключите мессенджеры, соцсети.
  • Когда появляется новое задание, его нужно детально обработать. Определить, насколько оно полезно, нужно ли его выполнять. Как это сделать без спешки. Продумайте, какие сложности могут возникнуть. Вспомните, как раньше справлялись с похожими делами.

Ранее мы сообщали о пяти привычках, разрушающих самооценку человека.

Кроме того, мы писали о том, как зависимость от соцсетей может повлечь за собой снижение самооценки.

психология привычки успех вредные привычки ментальное здоровье
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:37 Где ожидать заморозки — прогноз погоды в Украине на завтра

19:09 ЗАЭС нельзя "передать" США без возврата Украине — Омельченко

19:05 На Одесчине прогремел мощный взрыв

18:59 КГГА передала бригаде "Лють" роботизированный комплекс

18:58 Бойцы ВСУ показали как уничтожают врага на Николаевщине (видео)

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:50 Бесплатный проезд в транспорте — кто будет иметь льготы в мае

18:50 Какая привычка превращает любого в неудачника — даже успешных

18:44 В Испании, Португалии и Франции произошел блэкаут — что известно

18:32 Эксгумация жертв Волынской трагедии — какие первые результаты

18:28 Кого ТЦК восстановил на воинском учете в 2025 году

19:37 Где ожидать заморозки — прогноз погоды в Украине на завтра

19:09 ЗАЭС нельзя "передать" США без возврата Украине — Омельченко

19:05 На Одесчине прогремел мощный взрыв

18:59 КГГА передала бригаде "Лють" роботизированный комплекс

18:58 Бойцы ВСУ показали как уничтожают врага на Николаевщине (видео)

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:50 Бесплатный проезд в транспорте — кто будет иметь льготы в мае

18:50 Какая привычка превращает любого в неудачника — даже успешных

18:44 В Испании, Португалии и Франции произошел блэкаут — что известно

18:32 Эксгумация жертв Волынской трагедии — какие первые результаты

18:28 Кого ТЦК восстановил на воинском учете в 2025 году

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

06:33 Экономические реалии — выиграет ли Украина от мирового кризиса

23 апреля

22:33 Курсовая турбулентность — что делать с долларом и евро

07:17 Насколько реально перемирие с Россией — что думают одесситы

22 апреля

22:33 Выборы во время войны в Украине — риски, угрозы и дилеммы

06:33 Перемирие Украины и РФ — как оно повлияет на ход войны

21 апреля

20:17 Тайная дипломатия США и РФ — есть ли место для Украины

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

26 апреля 2025

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

21 апреля 2025

Когда сажать кабачки и огурцы весной 2025 — лунный календарь

16 апреля 2025

Возвращение кнопочных телефонов — почему стоит перейти на них

17 апреля 2025

Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро — подробности