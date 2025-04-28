Привычка, которая делает из лидера неудачника - избегайте ее

Женщина общается с психологом. Иллюстративное фото: Freepik

Существует привычка откладывать все на потом, которая вызывает стресс и панику среди людей, которые ее имеют. Эту привычку называют прокрастинацией и мечтают избавиться от нее.

Новини.LIVE рассказывают, что такое прокрастинация и как бороться с ней.

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Итак, прокрастинация — это откладывание дел на потом. Обычно от этой привычки трудно избавиться. Кроме того, она может стать хронической.

Прокрастинация наблюдается как среди детей, так и среди взрослых. К примеру, ученик, страдающий прокрастинацией, будет откладывать на потом изучение длинного стихотворения. В то же время офисный работник — постоянно откладывать до последнего написания отчета.

Как отмечает психолог Наталья Велкова, среди ключевых признаков прокрастинации - сознательное и бессознательное избегание важной задачи. Поэтому, как объясняет психолог, человек пытается занять себя чем-то другим: моет посуду, листает соцсети, придумывает всевозможные отговорки и "срочные" дела, чтобы не выполнять важную задачу.

Среди главных причин прокрастинации - страх провала, опоздания или осуждения, стыд за предыдущие невыполненные задачи и перфекционизм. То есть человек стремится сделать идеально — но ничего не делает.

"В таком случае человек оказывается в замкнутом круге прокрастинации и теряет веру в возможность выполнять задачи вовремя", — объясняет психолог.

Стоит заметить, что если прокрастинация становится хронической, достичь успеха в учебе, на работе или отношениях становится очень сложно. Страдает репутация и самооценка человека. Возникает общая неудовлетворенность жизнью.

Кроме того, по словам психолога, уровень прокрастинации увеличивается при тревожных расстройствах и депрессии.

Как бороться с прокрастинацией

Итак, чтобы избавить привычки откладывать все на потом, стоит делать следующие действия:

Разделяйте большие задачи на маленькие этапы, каждый из которых можно выполнить за один раз.

Рабочий день начинайте с самых неприятных задач, чтобы после них все дела казались легкими. Возможен и противоположный подход — сначала делать легкие задачи, чтобы подкрепить уверенность в себе.

Стоит свести к минимуму количество отвлекающих факторов во время работы или учебы. В частности, отключите мессенджеры, соцсети.

Когда появляется новое задание, его нужно детально обработать. Определить, насколько оно полезно, нужно ли его выполнять. Как это сделать без спешки. Продумайте, какие сложности могут возникнуть. Вспомните, как раньше справлялись с похожими делами.

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