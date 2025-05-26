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Головна Психологія Афірмації на залучення грошей — це притягне до вас багатство

Афірмації на залучення грошей — це притягне до вас багатство

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Дата публікації: 26 травня 2025 06:55
Афірмації на гроші — фрази, які притягнуть достаток у ваше життя
Дівчина тримає гроші в руках. Фото: Freepik

Залучити в життя багатство та фінансовий достаток можна за допомогою афірмацій. Це не просто фрази, а спосіб налаштувати себе на краще. Він дійсно працює, якщо знати, як правильно це робити.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Афірмації, які допоможуть розбагатіти

Афірмації — це такі собі команди для нашої підсвідомості. Вони дійсно потужні й можуть змінити життя. Від того, що та як ми думаємо, залежить успіх будь-якої справи. Працювати з афірмаціями не складно. Потрібно написати їх на папері ручкою. Наповнюйте кожне слово своєю енергією та вкладайте в нього особливий сенс і бажання. Ніколи не використовуйте частку "не". Крім того, важливо писати всі слова в теперішньому часі.

Афірмації на залучення грошей
Дівчина тримає гроші. Фото: Freepik

Ось кілька афірмацій, які допоможуть залучити гроші:

  • Я отримую від Всесвіту все, що мені потрібно.
  • Я відмінно знаю, як мені заробити гроші.
  • Я у всьому бачу можливості та ресурси для залучення грошей.
  • Я залучаю багатство і достаток з різних джерел у вигляді різних валют, чеків, подарунків, можливостей.
  • Мій дохід з кожним днем збільшується все більше і більше.
  • Я люблю гроші, і гроші люблять мене.
  • Я притягую у своє життя талановитих, порядних, працьовитих клієнтів.
  • Я налаштований на частоту багатства Всесвіту.
  • Гроші мене люблять. Я гідний великих грошей.
  • Я завжди досягаю того, чого хочу.
  • Гроші дають мені свободу в реалізації всіх моїх планів і бажань.
  • Я притягую у своє життя талановитих, порядних, працьовитих клієнтів.
  • У мене завжди є величезна кількість ідей і ресурсів для отримання грошей.
  • Моя робота приносить користь для моїх клієнтів.
  • Я дякую Всесвіту за все, що він дає мені.
  • З кожним днем мої доходи зростають.
  • Всі мої бажання виконуються легко, і всі мрії збуваються.
  • Гроші приходять до мене легко і з задоволенням.
  • Чим більше грошей я витрачаю, тим більше до мене приходить.
  • Я завжди маю стільки грошей, скільки мені потрібно.
  • Будь-які проблеми та неприємності я перетворюю в гроші.
  • Мої доходи збільшуються з кожним днем.
  • Я — магніт для грошей і багатства.
  • Я залучаю гроші та багатство з любов'ю і вдячністю.
  • Я радію великим і маленьким успіхам.
  • Я завжди отримую те, що мені потрібно, вчасно і в достатній кількості.

Результат афірмацій буде залежати від того, як ви сформулюєте думку. Робіть це конкретно та без "води". Промовляйте ці фрази якомога частіше — вранці після пробудження, ввечері перед сном, на прогулянці чи за обідом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку живуть у багатстві. Вони притягують успішних чоловіків.

Також ми розповідали про те, які жіночі імена притягують гроші. Вони завжди живуть у достатку та добробуті.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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