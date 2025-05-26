Афірмації на гроші — фрази, які притягнуть достаток у ваше життя

Дівчина тримає гроші в руках. Фото: Freepik

Залучити в життя багатство та фінансовий достаток можна за допомогою афірмацій. Це не просто фрази, а спосіб налаштувати себе на краще. Він дійсно працює, якщо знати, як правильно це робити.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Афірмації, які допоможуть розбагатіти

Афірмації — це такі собі команди для нашої підсвідомості. Вони дійсно потужні й можуть змінити життя. Від того, що та як ми думаємо, залежить успіх будь-якої справи. Працювати з афірмаціями не складно. Потрібно написати їх на папері ручкою. Наповнюйте кожне слово своєю енергією та вкладайте в нього особливий сенс і бажання. Ніколи не використовуйте частку "не". Крім того, важливо писати всі слова в теперішньому часі.

Дівчина тримає гроші. Фото: Freepik

Ось кілька афірмацій, які допоможуть залучити гроші:

Я отримую від Всесвіту все, що мені потрібно.

Я відмінно знаю, як мені заробити гроші.

Я у всьому бачу можливості та ресурси для залучення грошей.

Я залучаю багатство і достаток з різних джерел у вигляді різних валют, чеків, подарунків, можливостей.

Мій дохід з кожним днем збільшується все більше і більше.

Я люблю гроші, і гроші люблять мене.

Я притягую у своє життя талановитих, порядних, працьовитих клієнтів.

Я налаштований на частоту багатства Всесвіту.

Гроші мене люблять. Я гідний великих грошей.

Я завжди досягаю того, чого хочу.

Гроші дають мені свободу в реалізації всіх моїх планів і бажань.

Я притягую у своє життя талановитих, порядних, працьовитих клієнтів.

У мене завжди є величезна кількість ідей і ресурсів для отримання грошей.

Моя робота приносить користь для моїх клієнтів.

Я дякую Всесвіту за все, що він дає мені.

З кожним днем мої доходи зростають.

Всі мої бажання виконуються легко, і всі мрії збуваються.

Гроші приходять до мене легко і з задоволенням.

Чим більше грошей я витрачаю, тим більше до мене приходить.

Я завжди маю стільки грошей, скільки мені потрібно.

Будь-які проблеми та неприємності я перетворюю в гроші.

Мої доходи збільшуються з кожним днем.

Я — магніт для грошей і багатства.

Я залучаю гроші та багатство з любов'ю і вдячністю.

Я радію великим і маленьким успіхам.

Я завжди отримую те, що мені потрібно, вчасно і в достатній кількості.

Результат афірмацій буде залежати від того, як ви сформулюєте думку. Робіть це конкретно та без "води". Промовляйте ці фрази якомога частіше — вранці після пробудження, ввечері перед сном, на прогулянці чи за обідом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку живуть у багатстві. Вони притягують успішних чоловіків.

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