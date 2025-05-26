Аффирмации на деньги — фразы, которые притянут достаток в вашу жизнь

Аффирмации на привлечение денег — это притянет к вам богатство
Привлечь в жизнь богатство и финансовый достаток можно с помощью аффирмаций. Это не просто фразы, а способ настроить себя на лучшее. Он действительно работает, если знать, как правильно это делать.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Аффирмации, которые помогут разбогатеть
Аффирмации — это некие команды для нашего подсознания. Они действительно мощные и могут изменить жизнь. От того, что и как мы думаем, зависит успех любого дела. Работать с аффирмациями не сложно. Нужно написать их на бумаге ручкой. Наполняйте каждое слово своей энергией и вкладывайте в него особый смысл и желание. Никогда не используйте частицу "не". Кроме того, важно писать все слова в настоящем времени.
Вот несколько аффирмаций, которые помогут привлечь деньги:
- Я получаю от Вселенной все, что мне нужно.
- Я отлично знаю, как мне заработать деньги.
- Я во всем вижу возможности и ресурсы для привлечения денег.
- Я привлекаю богатство и достаток из разных источников в виде различных валют, чеков, подарков, возможностей.
- Мой доход с каждым днем увеличивается все больше и больше.
- Я люблю деньги, и деньги любят меня.
- Я притягиваю в свою жизнь талантливых, порядочных, трудолюбивых клиентов.
- Я настроен на частоту богатства Вселенной.
- Деньги меня любят. Я достоин больших денег.
- Я всегда достигаю того, чего хочу.
- Деньги дают мне свободу в реализации всех моих планов и желаний.
- Я притягиваю в свою жизнь талантливых, порядочных, трудолюбивых клиентов.
- У меня всегда есть огромное количество идей и ресурсов для получения денег.
- Моя работа приносит пользу для моих клиентов.
- Я благодарю Вселенную за все, что она дает мне.
- С каждым днем мои доходы растут.
- Все мои желания исполняются легко, и все мечты сбываются.
- Деньги приходят ко мне легко и с удовольствием.
- Чем больше денег я трачу, тем больше ко мне приходит.
- Я всегда имею столько денег, сколько мне нужно.
- Любые проблемы и неприятности я превращаю в деньги.
- Мои доходы увеличиваются с каждым днем.
- Я — магнит для денег и богатства.
- Я привлекаю деньги и богатство с любовью и благодарностью.
- Я радуюсь большим и маленьким успехам.
- Я всегда получаю то, что мне нужно, вовремя и в достаточном количестве.
Результат аффирмаций будет зависеть от того, как вы сформулируете мысль. Делайте это конкретно и без "воды". Проговаривайте эти фразы как можно чаще — утром после пробуждения, вечером перед сном, на прогулке или за обедом.
Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака живут в богатстве. Они притягивают успешных мужчин.
Также мы рассказывали о том, какие женские имена притягивают деньги. Они всегда живут в достатке и благополучии.
Читайте Новини.LIVE!