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Аффирмации на привлечение денег — это притянет к вам богатство

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Дата публикации 26 мая 2025 06:55
Аффирмации на деньги — фразы, которые притянут достаток в вашу жизнь
Девушка держит деньги в руках. Фото: Freepik

Привлечь в жизнь богатство и финансовый достаток можно с помощью аффирмаций. Это не просто фразы, а способ настроить себя на лучшее. Он действительно работает, если знать, как правильно это делать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Аффирмации, которые помогут разбогатеть

Аффирмации — это некие команды для нашего подсознания. Они действительно мощные и могут изменить жизнь. От того, что и как мы думаем, зависит успех любого дела. Работать с аффирмациями не сложно. Нужно написать их на бумаге ручкой. Наполняйте каждое слово своей энергией и вкладывайте в него особый смысл и желание. Никогда не используйте частицу "не". Кроме того, важно писать все слова в настоящем времени.

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Девушка держит деньги. Фото: Freepik

Вот несколько аффирмаций, которые помогут привлечь деньги:

  • Я получаю от Вселенной все, что мне нужно.
  • Я отлично знаю, как мне заработать деньги.
  • Я во всем вижу возможности и ресурсы для привлечения денег.
  • Я привлекаю богатство и достаток из разных источников в виде различных валют, чеков, подарков, возможностей.
  • Мой доход с каждым днем увеличивается все больше и больше.
  • Я люблю деньги, и деньги любят меня.
  • Я притягиваю в свою жизнь талантливых, порядочных, трудолюбивых клиентов.
  • Я настроен на частоту богатства Вселенной.
  • Деньги меня любят. Я достоин больших денег.
  • Я всегда достигаю того, чего хочу.
  • Деньги дают мне свободу в реализации всех моих планов и желаний.
  • Я притягиваю в свою жизнь талантливых, порядочных, трудолюбивых клиентов.
  • У меня всегда есть огромное количество идей и ресурсов для получения денег.
  • Моя работа приносит пользу для моих клиентов.
  • Я благодарю Вселенную за все, что она дает мне.
  • С каждым днем мои доходы растут.
  • Все мои желания исполняются легко, и все мечты сбываются.
  • Деньги приходят ко мне легко и с удовольствием.
  • Чем больше денег я трачу, тем больше ко мне приходит.
  • Я всегда имею столько денег, сколько мне нужно.
  • Любые проблемы и неприятности я превращаю в деньги.
  • Мои доходы увеличиваются с каждым днем.
  • Я — магнит для денег и богатства.
  • Я привлекаю деньги и богатство с любовью и благодарностью.
  • Я радуюсь большим и маленьким успехам.
  • Я всегда получаю то, что мне нужно, вовремя и в достаточном количестве.

Результат аффирмаций будет зависеть от того, как вы сформулируете мысль. Делайте это конкретно и без "воды". Проговаривайте эти фразы как можно чаще — утром после пробуждения, вечером перед сном, на прогулке или за обедом.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака живут в богатстве. Они притягивают успешных мужчин.

Также мы рассказывали о том, какие женские имена притягивают деньги. Они всегда живут в достатке и благополучии.

деньги богатство советы финансы фраза
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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