Аффирмации на деньги — фразы, которые притянут достаток в вашу жизнь

Девушка держит деньги в руках. Фото: Freepik

Привлечь в жизнь богатство и финансовый достаток можно с помощью аффирмаций. Это не просто фразы, а способ настроить себя на лучшее. Он действительно работает, если знать, как правильно это делать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Аффирмации, которые помогут разбогатеть

Аффирмации — это некие команды для нашего подсознания. Они действительно мощные и могут изменить жизнь. От того, что и как мы думаем, зависит успех любого дела. Работать с аффирмациями не сложно. Нужно написать их на бумаге ручкой. Наполняйте каждое слово своей энергией и вкладывайте в него особый смысл и желание. Никогда не используйте частицу "не". Кроме того, важно писать все слова в настоящем времени.

Девушка держит деньги. Фото: Freepik

Вот несколько аффирмаций, которые помогут привлечь деньги:

Я получаю от Вселенной все, что мне нужно.

Я отлично знаю, как мне заработать деньги.

Я во всем вижу возможности и ресурсы для привлечения денег.

Я привлекаю богатство и достаток из разных источников в виде различных валют, чеков, подарков, возможностей.

Мой доход с каждым днем увеличивается все больше и больше.

Я люблю деньги, и деньги любят меня.

Я притягиваю в свою жизнь талантливых, порядочных, трудолюбивых клиентов.

Я настроен на частоту богатства Вселенной.

Деньги меня любят. Я достоин больших денег.

Я всегда достигаю того, чего хочу.

Деньги дают мне свободу в реализации всех моих планов и желаний.

Я притягиваю в свою жизнь талантливых, порядочных, трудолюбивых клиентов.

У меня всегда есть огромное количество идей и ресурсов для получения денег.

Моя работа приносит пользу для моих клиентов.

Я благодарю Вселенную за все, что она дает мне.

С каждым днем мои доходы растут.

Все мои желания исполняются легко, и все мечты сбываются.

Деньги приходят ко мне легко и с удовольствием.

Чем больше денег я трачу, тем больше ко мне приходит.

Я всегда имею столько денег, сколько мне нужно.

Любые проблемы и неприятности я превращаю в деньги.

Мои доходы увеличиваются с каждым днем.

Я — магнит для денег и богатства.

Я привлекаю деньги и богатство с любовью и благодарностью.

Я радуюсь большим и маленьким успехам.

Я всегда получаю то, что мне нужно, вовремя и в достаточном количестве.

Результат аффирмаций будет зависеть от того, как вы сформулируете мысль. Делайте это конкретно и без "воды". Проговаривайте эти фразы как можно чаще — утром после пробуждения, вечером перед сном, на прогулке или за обедом.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака живут в богатстве. Они притягивают успешных мужчин.

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