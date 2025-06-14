Який актив вперше обійшов євро у резервах центробанків — що накопичують світові установи

Зливки золота. Фото: Pexels

Світовий валютний порядок у 2024 році зазнав історичних змін. Вперше за більш ніж два десятиліття євро втратив позицію другого за значенням резервного активу у світі. Його обійшло золото — актив, який здавалося належить минулому, але став відповіддю на нові виклики.

У 2024 році частка золота у світових валютних резервах досягла 20%, тоді як на євро припало лише 16%, повідомляє Financinal Times з посиланням на дані Європейського центрального банку (ЄЦБ).

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Долар США, як і раніше, утримує першість із 46% світових резервів. Однак зростання частки золота стало безпрецедентним завдяки двом ключовим факторам: рекордним закупівлям центральних банків та стрімкому зростанню цін на метал.

"Центральні банки продовжували накопичувати золото рекордними темпами", — зазначає ЄЦБ, додаючи, що 2024 рік став третім поспіль роком, коли центробанки купували понад 1 000 тонн золота щорічно.

Загальний обсяг золотих резервів центральних банків у 2024 році досяг 36 000 тонн, що наближається до історичного піку 38 000 тонн, зафіксованого в середині 1960-х років.

Ціна має значення: золотий рекорд 2024 року

Ціна на золото зросла на 30% у 2024 році, досягнувши історичного максимуму в 3 500 доларів за тройську унцію. З початку 2025 року зростання продовжилося ще на 27%, що додатково посилило позиції золота як резервного активу.

"Ці запаси, а також високі ціни зробили золото другим за величиною світовим резервним активом за ринковими цінами у 2024 році — після долара США", — заявив ЄЦБ.

Чому центробанки обирають золото

Зростання популярності золота серед центральних банків пояснюється кількома факторами. По-перше, геополітична нестабільність, зокрема повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році, підштовхнуло країни до перегляду структури своїх резервів. Золото стало інструментом захисту від санкцій, таких як заморожування фінансових активів.

"Попит на золото для монетарних резервів різко зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році й залишається високим", — констатує ЄЦБ.

По-друге, країни, які геополітично близькі до Китаю та Росії, активно нарощують золоті резерви, розглядаючи їх як спосіб хеджування ризиків. За даними Всесвітньої ради по золоту, найбільшими покупцями у 2024 році стали Індія, Китай, Туреччина та Польща. Ці країни бачать у золоті надійний захист від волатильності валютних ринків і політичних потрясінь.

По-третє, зростання ціни на золото зробило його привабливим активом. За останні три роки ціна "жовтого металу" стабільно зростає, що дозволяє центральним банкам не лише зберігати, але й примножувати вартість своїх резервів.

Геополітичний вимір: золото як захист від санкцій

Одним із ключових мотивів зростання попиту на золото є його роль як інструменту захисту від санкцій. Після заморожування російських активів у 2022 році багато країн почали шукати альтернативи традиційним валютним резервам, таким як долар США чи євро. Золото, яке не залежить від фінансових систем інших країн, стало природним вибором.

Експерти зазначають, що країни, які відчувають ризик санкцій, активно нарощують золоті резерви, щоб зменшити залежність від іноземних валют. Це особливо актуально для держав, які мають напружені відносини із Заходом.

Євро втратив: чому його частка скорочується

Попри євроінтеграційні процеси та зусилля ЄЦБ зі стабілізації єврозони, довіра до євро серед центробанків світу послабилась. Причин кілька:

політична фрагментація в межах ЄС;

відсутність єдиної фіскальної політики;

залежність від рішень США в безпековій сфері;

складнощі з регуляторними вимогами для роботи з активами в євро.

Зрештою, багато країн вважають золото безпечнішою альтернативою, яка не піддається політичним ризикам чи санкційному тиску.

"Центральні банки в усьому світі зараз мають майже стільки ж золота, скільки вони мали в 1965 році", — констатує ЄЦБ.

Як повідомлялось, світ охопила нова золота лихоманка, адже заможні інвестори активно переміщують свої дорогоцінні метали до Сінгапуру. Це перетворює місто-державу на провідний світовий центр для зберігання золота. Геополітична нестабільність, економічні потрясіння та зростання цін на золото стимулюють цей потік капіталу, оскільки багаті шукають безпечні гавані для своїх активів.

Також ми розповідали, що протягом останніх років біткоїн та золото змагаються за статус надійного активу, що захищає інвестиції від інфляції. Хоча наприкінці 2024 року обидва показали зростання, у 2025 році аналітики JPMorgan прогнозують зміну динаміки. За їхніми оцінками, до кінця року біткоїн випередить золото за темпами зростання.