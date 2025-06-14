Какой актив впервые обошел евро в резервах центробанков — что накапливают мировые учреждения

Слитки золота. Фото: Pexels

Мировой валютный порядок в 2024 году претерпел исторические изменения. Впервые за более чем два десятилетия евро потерял позицию второго по значению резервного актива в мире. Его обошло золото — актив, который казалось, принадлежит прошлому, но стал ответом на новые вызовы.

В 2024 году доля золота в мировых валютных резервах достигла 20%, тогда как на евро пришлось лишь 16%, сообщает Financinal Times со ссылкой на данные Европейского центрального банка (ЕЦБ).

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Доллар США по-прежнему удерживает первенство с 46% мировых резервов. Однако рост доли золота стал беспрецедентным благодаря двум ключевым факторам: рекордным закупкам центральных банков и стремительному росту цен на металл.

"Центральные банки продолжали накапливать золото рекордными темпами", — отмечает ЕЦБ, добавляя, что 2024 год стал третьим подряд годом, когда центробанки покупали более 1 000 тонн золота ежегодно.

Общий объем золотых резервов центральных банков в 2024 году достиг 36 000 тонн, что приближается к историческому пику 38 000 тонн, зафиксированному в середине 1960-х годов.

Цена имеет значение: золотой рекорд 2024 года

Цена на золото выросла на 30% в 2024 году, достигнув исторического максимума в 3 500 долларов за тройскую унцию. С начала 2025 года рост продолжился еще на 27%, что дополнительно усилило позиции золота как резервного актива.

"Эти запасы, а также высокие цены сделали золото вторым по величине мировым резервным активом по рыночным ценам в 2024 году — после доллара США", — заявил ЕЦБ.

Почему центробанки выбирают золото

Рост популярности золота среди центральных банков объясняется несколькими факторами. Во-первых, геополитическая нестабильность, в частности полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, подтолкнуло страны к пересмотру структуры своих резервов. Золото стало инструментом защиты от санкций, таких как замораживание финансовых активов.

"Спрос на золото для монетарных резервов резко вырос после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и остается высоким", — констатирует ЕЦБ.

Во-вторых, страны, которые геополитически близки к Китаю и России, активно наращивают золотые резервы, рассматривая их как способ хеджирования рисков. По данным Всемирного совета по золоту, крупнейшими покупателями в 2024 году стали Индия, Китай, Турция и Польша. Эти страны видят в золоте надежную защиту от волатильности валютных рынков и политических потрясений.

В-третьих, рост цены на золото сделал его привлекательным активом. За последние три года цена "желтого металла" стабильно растет, что позволяет центральным банкам не только сохранять, но и приумножать стоимость своих резервов.

Геополитическое измерение: золото как защита от санкций

Одним из ключевых мотивов роста спроса на золото является его роль как инструмента защиты от санкций. После замораживания российских активов в 2022 году многие страны начали искать альтернативы традиционным валютным резервам, таким как доллар США или евро. Золото, которое не зависит от финансовых систем других стран, стало естественным выбором.

Эксперты отмечают, что страны, которые испытывают риск санкций, активно наращивают золотые резервы, чтобы уменьшить зависимость от иностранных валют. Это особенно актуально для государств, которые имеют напряженные отношения с Западом.

Евро потерял: почему его доля сокращается

Несмотря на евроинтеграционные процессы и усилия ЕЦБ по стабилизации еврозоны, доверие к евро среди центробанков мира ослабло. Причин несколько:

политическая фрагментация в пределах ЕС;

отсутствие единой фискальной политики;

зависимость от решений США в сфере безопасности;

сложности с регуляторными требованиями для работы с активами в евро.

В конце концов, многие страны считают золото более безопасной альтернативой, которая не подвергается политическим рискам или санкционному давлению.

"Центральные банки во всем мире сейчас имеют почти столько же золота, сколько они имели в 1965 году", — констатирует ЕЦБ.

Как сообщалось, мир охватила новая золотая лихорадка, ведь состоятельные инвесторы активно перемещают свои драгоценные металлы в Сингапур. Это превращает город-государство в ведущий мировой центр для хранения золота. Геополитическая нестабильность, экономические потрясения и рост цен на золото стимулируют этот поток капитала, поскольку богатые ищут безопасные гавани для своих активов.

Также мы рассказывали, что в последние годы биткоин и золото соревнуются за статус надежного актива, защищающего инвестиции от инфляции. Хотя в конце 2024 года оба показали рост, в 2025 году аналитики JPMorgan прогнозируют изменение динамики. По их оценкам, до конца года биткоин опередит золото по темпам роста.