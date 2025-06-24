На чем могут заработать украинцы — названы выгодные инвестиции

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В условиях войны, экономической турбулентности и инфляционного давления вопрос сохранения и приумножения капитала приобрел особую актуальность. Куда вкладывать средства, чтобы не потерять, а наоборот — получить стабильную прибыль в ближайшие годы? Есть несколько инструментов, которые уже сегодня демонстрируют выгодную доходность для украинцев.

В 2025 году украинцы имеют несколько надежных вариантов для инвестирования. Как отмечает инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса в интервью YouTube-каналу Telegraf UA, ключ к успеху — это выбор активов с прогнозируемой доходностью и минимальными рисками.

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Облигации: 16% в год — почти без рисков

Одним из самых перспективных вариантов Фурса считает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). На первый взгляд, государственные бумаги могут показаться консервативным, даже скучным инструментом. Однако их реальная доходность и валютная стабильность делают этот актив практически уникальным на глобальном рынке.

"Украинские облигации приносят около 16% годовых. Подобной доходности, особенно среди надежных инструментов, невозможно найти ни в одной другой стране", — подчеркивает Фурса.

Он также отмечает, что такая ставка, при условии стабильного курса гривны, фактически приравнивается к 16% в долларах. Это делает ОВГЗ очень привлекательными даже по сравнению с иностранными инструментами с высоким риском.

Надежность этого инструмента обеспечивается политикой НБУ, который "держит курс" и далее намерен сдерживать инфляцию с помощью валютных интервенций.

Земля: долгосрочная ставка с отдачей уже сегодня

Вторая рекомендация эксперта — вложения в сельскохозяйственную землю. В средне- и долгосрочной перспективе этот актив обещает рост стоимости, а также обеспечивает стабильный денежный поток через арендную плату.

"Сельхозземля - это актив, который не только будет расти в цене, но и уже сегодня может приносить прибыль", — говорит Фурса.

Земельный рынок Украины постепенно либерализуется, а спрос со стороны крупных агрохолдингов и фермеров будет только расти. Более того, этот вид актива относительно устойчив к военным рискам — несмотря на обстрелы, арендаторы остаются активными.

Для инвестора это означает сразу две выгоды: стабильная арендная плата и перспективный рост стоимости актива после завершения войны.

Недвижимость потеряла свою привлекательность

Еще недавно приобретение квартиры или дома считалось "золотым стандартом" инвестирования для украинцев. Однако в нынешних обстоятельствах этот подход больше не работает. По словам Фурсы, жилая недвижимость сегодня — это инструмент, который не соответствует классическому определению "инвестиции".

"Раньше оценивали рынок, ориентируясь на Киев. Но сейчас из-за боевых действий и угрозы ракетных атак рынок стал нестабильным и непредсказуемым", — объясняет он.

Кроме того, потенциал роста цен на недвижимость сейчас минимален. Рынок "просел", активность покупателей уменьшилась, а риски остаются высокими. Покупка жилья сейчас больше напоминает хранение средств "под подушкой", чем полноценное инвестирование с ожиданием прибыли.

Золото: не всегда блещет прибылью

Еще один классический "защитный" актив — золото — также оказался в зоне критики со стороны эксперта. Хотя цены на драгметалл росли в последние годы, он не рекомендует его в качестве инвестиционного инструмента на ближайшие годы.

"Прогнозировать траекторию цены золота сложно. А разница между ценой покупки и продажи достаточно велика", — предостерегает Фурса.

Причиной последнего роста цен, по его мнению, была активная скупка золота центробанками, в частности Китаем. Такой спрос был обусловлен желанием снизить зависимость от доллара США, особенно на фоне непредсказуемой политики американской администрации.

Однако предсказать дальнейшую динамику сложно — особенно учитывая геополитические риски и изменение глобальных приоритетов.

Как сформировать сбалансированный портфель

В условиях нестабильной экономики важно не только выбрать прибыльные инструменты, но и правильно распределить риски. ОВГЗ могут быть отличной "якорной" частью портфеля. К ним стоит добавить землю как актив долгосрочного роста.

В то же время следует избегать активов, которые не дают прогнозируемой прибыли или требуют дополнительных расходов на содержание. Это, в частности, жилая недвижимость и золото.

Даже в период войны украинцы могут не просто хранить деньги, но и зарабатывать. Правительственная политика, контроль курса НБУ и развитие рынка земли создают уникальные условия для инвестирования. Как подчеркивает Фурса, правильная стратегия уже сегодня может обеспечить доход на уровне, которого не дает ни один европейский или американский инструмент.

Как сообщалось, мировой валютный порядок пережил исторические изменения: евро впервые за более чем два десятилетия потеряло позицию второго по значимости резервного актива в мире. Его обошло золото — актив, который считался пережитком прошлого, но стал ответом на новые глобальные вызовы.

Также мы рассказывали, что простые правила могут значительно улучшить ваше финансовое состояние. Если вы хотите жить в достатке и изменить свою жизнь к лучшему, стоит придерживаться определенных привычек. Это поможет вам достичь желаемого и обеспечить стабильное будущее.