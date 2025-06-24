Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Як почати заробляти гроші на TikTok в Україні

Як почати заробляти гроші на TikTok в Україні

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 10:18
Монетизація TikTok в Україні — як заробляти без офіційної програми виплат
Застосунок TikTok на екрані смартфона. Фото: Unsplash
Ключові моменти Чи справді варто українцям іти в TikTok за прибутком

Монетизація TikTok в Україні можлива навіть без Creator Fund: автори заробляють на брендах, продажах власних продуктів і подарунках у прямих ефірах. Алгоритми платформи швидко підхоплюють цікавий контент, тож зібрати активну аудиторію можна вже з перших роликів.

Про це пише 24 Канал.

Реклама
Читайте також:

Чи справді варто українцям іти в TikTok за прибутком

TikTok давно перетворився зі сцени танців і челенджів на повноцінний майданчик для бізнесу та інфлюенсерів. Офіційна програма Creator Fund, що платить авторам за перегляди, в Україні не працює — вона доступна лише у США та кількох європейських країнах. Проте це не означає, що заробіток для українських тіктокерів закритий.

Платформа відкриває одразу кілька незалежних шляхів монетизації. Найпоширеніший — співпраця з брендами: від коротких оглядів до розпаковок і згадок у відео. Активної аудиторії у 10-20 тисяч підписників часто достатньо, аби зацікавити компанії, особливо в нішах косметики, фітнесу чи гаджетів.

Ще один спосіб — продаж власних товарів і послуг. Дизайнери, коучі, художники чи власники магазинів використовують TikTok як вітрину, а покупців спрямовують на Instagram, сайт або Telegram-канал.

Для авторів із тисячею підписників і більше відкриваються прямі ефіри з віртуальними подарунками: глядачі надсилають цифрові "стікери", які конвертуються у реальні гроші. Не менш популярні партнерські програми: розмістивши реферальне посилання під роликом, автор отримує відсоток із кожної покупки, здійсненої за його рекомендацією.

Частина користувачів намагається "прив'язати" акаунт до країн, де працює Creator Fund, змінюючи налаштування або підключаючи VPN. Такий обхід не гарантує виплат: TikTok може виявити невідповідність геолокації й заблокувати як заробіток, так і сам профіль.

Попри обмеження, платформа залишається однією з найдинамічніших: алгоритм здатен принести сотні тисяч переглядів навіть новачкам, якщо контент відповідає трендам. Україномовні ролики, гумор, освітні формати та життєві історії наразі набирають найбільшу популярність.

TikTok дає українцям шанс заробляти й без офіційного фонду. Результат залежить від креативності автора, регулярності публікацій і вміння вибудовувати довіру з аудиторією.

Нагадаємо, більшість контент-мейкерів уже давно перетворили YouTube із хобі на стабільне джерело заробітку. Для цього замало просто публікувати відео — необхідно офіційно активувати монетизацію та дотримуватися політики платформи.

Також ми писали, що TikTok заполонили відео, створені за допомогою штучного інтелекту, які нібито демонструють способи безплатного запуску платного ПЗ. Проте такі ролики насправді закликають до завантаження шкідливих скриптів.

TikTok гроші відео реклама контент монетизація
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації