Монетизація TikTok в Україні — як заробляти без офіційної програми виплат

Застосунок TikTok на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Монетизація TikTok в Україні можлива навіть без Creator Fund: автори заробляють на брендах, продажах власних продуктів і подарунках у прямих ефірах. Алгоритми платформи швидко підхоплюють цікавий контент, тож зібрати активну аудиторію можна вже з перших роликів.

Про це пише 24 Канал.

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TikTok давно перетворився зі сцени танців і челенджів на повноцінний майданчик для бізнесу та інфлюенсерів. Офіційна програма Creator Fund, що платить авторам за перегляди, в Україні не працює — вона доступна лише у США та кількох європейських країнах. Проте це не означає, що заробіток для українських тіктокерів закритий.

Платформа відкриває одразу кілька незалежних шляхів монетизації. Найпоширеніший — співпраця з брендами: від коротких оглядів до розпаковок і згадок у відео. Активної аудиторії у 10-20 тисяч підписників часто достатньо, аби зацікавити компанії, особливо в нішах косметики, фітнесу чи гаджетів.

Ще один спосіб — продаж власних товарів і послуг. Дизайнери, коучі, художники чи власники магазинів використовують TikTok як вітрину, а покупців спрямовують на Instagram, сайт або Telegram-канал.

Для авторів із тисячею підписників і більше відкриваються прямі ефіри з віртуальними подарунками: глядачі надсилають цифрові "стікери", які конвертуються у реальні гроші. Не менш популярні партнерські програми: розмістивши реферальне посилання під роликом, автор отримує відсоток із кожної покупки, здійсненої за його рекомендацією.

Частина користувачів намагається "прив'язати" акаунт до країн, де працює Creator Fund, змінюючи налаштування або підключаючи VPN. Такий обхід не гарантує виплат: TikTok може виявити невідповідність геолокації й заблокувати як заробіток, так і сам профіль.

Попри обмеження, платформа залишається однією з найдинамічніших: алгоритм здатен принести сотні тисяч переглядів навіть новачкам, якщо контент відповідає трендам. Україномовні ролики, гумор, освітні формати та життєві історії наразі набирають найбільшу популярність.

TikTok дає українцям шанс заробляти й без офіційного фонду. Результат залежить від креативності автора, регулярності публікацій і вміння вибудовувати довіру з аудиторією.

Нагадаємо, більшість контент-мейкерів уже давно перетворили YouTube із хобі на стабільне джерело заробітку. Для цього замало просто публікувати відео — необхідно офіційно активувати монетизацію та дотримуватися політики платформи.

Також ми писали, що TikTok заполонили відео, створені за допомогою штучного інтелекту, які нібито демонструють способи безплатного запуску платного ПЗ. Проте такі ролики насправді закликають до завантаження шкідливих скриптів.