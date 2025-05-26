Монетизація на YouTube — як підключити та скільки можна заробляти

Чоловік перевіряє аналітику на YouTube. Фото: Unsplash

Переважна частина авторів уже давно перетворила YouTube із захоплення на повноцінне джерело доходу. Щоб почати заробляти, недостатньо просто завантажити ролики — потрібно офіційно увімкнути монетизацію й дотримуватися всіх вимог платформи.

Про те, як це зробити, пише 24 Канал.

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Як працює монетизація та кого допускають

Монетизація в межах "Партнерської програми YouTube" (YPP) відкриває доступ до рекламних показів через Google AdSense, членства глядачів, суперчатів під час стрімів, продажу брендованого мерчу та оплачуваних інтеграцій із брендами. Приєднатися можуть канали, що мають щонайменше 1000 підписників і не менше ніж 4000 годин перегляду за останні 12 місяців або 10 млн переглядів Shorts за останні 90 днів. Додатково необхідно користуватися двоетапною автентифікацією, не порушувати правила спільноти та проживати в країні, де сервіс офіційно підтримує монетизацію — Україна в цьому списку присутня.

Для активації заробітку перейдіть у YouTube Studio, відкрийте розділ "Монетизація" й перевірте лічильники підписників та годин перегляду. Щойно канал відповідатиме порогам, з'явиться можливість подати заявку: потрібно погодитися з умовами YPP, приєднати або створити обліковий запис AdSense і дочекатися перевірки каналу, що зазвичай триває кілька днів.

Після схвалення автор може окремо вмикати рекламу на кожному відео, отримувати частку від підписки YouTube Premium, активувати суперчати, членство та інші інструменти взаємодії з аудиторією. Розмір доходу залежить від тематики контенту, географії глядачів і типу рекламних оголошень: у середньому це від 1 до 5 доларів за 1000 рекламних переглядів, однак показник CPM суттєво варіює.

Нагадаємо, YouTube оголосив про зміну принципу підрахунку переглядів у форматі Shorts. Відтепер сервіс враховуватиме кожен запуск або повторне відтворення короткого відео. Раніше в статистику зараховувалися лише ті перегляди, коли користувач переглядав ролик протягом щонайменше кількох секунд.

Також ми писали, що YouTube розпочав тестування нового підходу до оцінювання статусу "Обмежено або без реклами" для авторських відео. Мета нововведення — підвищити точність рішень щодо монетизації та прискорити процес їх ухвалення.