Монетизация на YouTube — как подключить и сколько можно зарабатывать

Мужчина проверяет аналитику на YouTube. Фото: Unsplash

Подавляющая часть авторов уже давно превратила YouTube из увлечения в полноценный источник дохода. Чтобы начать зарабатывать, недостаточно просто загрузить ролики — нужно официально включить монетизацию и соблюдать все требования платформы.

О том, как это сделать, пишет 24 Канал.

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Монетизация в рамках "Партнерской программы YouTube" (YPP) открывает доступ к рекламным показам через Google AdSense, членству зрителей, супер-чатам во время стримов, продаже брендированного мерча и оплачиваемым интеграциям с брендами. Присоединиться могут каналы, имеющие не менее 1000 подписчиков и не менее 4000 часов просмотра за последние 12 месяцев или 10 млн просмотров Shorts за последние 90 дней. Дополнительно необходимо пользоваться двухэтапной аутентификацией, не нарушать правила сообщества и проживать в стране, где сервис официально поддерживает монетизацию — Украина в этом списке присутствует.

Для активации заработка перейдите в YouTube Studio, откройте раздел "Монетизация" и проверьте счетчики подписчиков и часов просмотра. Как только канал будет соответствовать порогам, появится возможность подать заявку: нужно согласиться с условиями YPP, присоединить или создать учетную запись AdSense и дождаться проверки канала, которая обычно длится несколько дней.

После одобрения автор может отдельно включать рекламу на каждом видео, получать долю от подписки YouTube Premium, активировать супер-чаты, членство и другие инструменты взаимодействия с аудиторией. Размер дохода зависит от тематики контента, географии зрителей и типа рекламных объявлений: в среднем это от 1 до 5 долларов за 1000 рекламных просмотров, однако показатель CPM существенно варьирует.

Напомним, YouTube объявил об изменении принципа подсчета просмотров в формате Shorts. Отныне сервис будет учитывать каждый запуск или повторное воспроизведение короткого видео. Ранее в статистику засчитывались только те просмотры, когда пользователь просматривал ролик в течение как минимум нескольких секунд.

Также мы писали, что YouTube начал тестирование нового подхода к оценке статуса "Ограничено или без рекламы" для авторских видео. Цель нововведения — повысить точность решений по монетизации и ускорить процесс их принятия.