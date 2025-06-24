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Как начать зарабатывать деньги на TikTok в Украине

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Дата публикации 24 июня 2025 10:18
Монетизация TikTok в Украине — как зарабатывать без официальной программы выплат
Приложение TikTok на экране смартфона. Фото: Unsplash
Ключові моменти Действительно ли стоит украинцам идти в TikTok за прибылью

Монетизация TikTok в Украине возможна даже без Creator Fund: авторы зарабатывают на брендах, продажах собственных продуктов и подарках в прямых эфирах. Алгоритмы платформы быстро подхватывают интересный контент, поэтому собрать активную аудиторию можно уже с первых роликов.

Об этом пишет 24 Канал.

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Действительно ли стоит украинцам идти в TikTok за прибылью

TikTok давно превратился из сцены танцев и челленджей в полноценную площадку для бизнеса и инфлюенсеров. Официальная программа Creator Fund, которая платит авторам за просмотры, в Украине не работает — она доступна только в США и нескольких европейских странах. Однако это не означает, что заработок для украинских тиктокеров закрыт.

Платформа открывает сразу несколько независимых путей монетизации. Самый распространенный — сотрудничество с брендами: от коротких обзоров до распаковок и упоминаний в видео. Активной аудитории в 10-20 тысяч подписчиков часто достаточно, чтобы заинтересовать компании, особенно в нишах косметики, фитнеса или гаджетов.

Еще один способ — продажа собственных товаров и услуг. Дизайнеры, коучи, художники или владельцы магазинов используют TikTok как витрину, а покупателей направляют на Instagram, сайт или Telegram-канал.

Для авторов с тысячей подписчиков и больше открываются прямые эфиры с виртуальными подарками: зрители присылают цифровые "стикеры", которые конвертируются в реальные деньги. Не менее популярны партнерские программы: разместив реферальную ссылку под роликом, автор получает процент с каждой покупки, совершенной по его рекомендации.

Часть пользователей пытается "привязать" аккаунт к странам, где работает Creator Fund, меняя настройки или подключая VPN. Такой обход не гарантирует выплат: TikTok может обнаружить несоответствие геолокации и заблокировать как заработок, так и сам профиль.

Несмотря на ограничения, платформа остается одной из самых динамичных: алгоритм способен принести сотни тысяч просмотров даже новичкам, если контент соответствует трендам. Украиноязычные ролики, юмор, образовательные форматы и жизненные истории сейчас набирают наибольшую популярность.

TikTok дает украинцам шанс зарабатывать и без официального фонда. Результат зависит от креативности автора, регулярности публикаций и умения выстраивать доверие с аудиторией.

Напомним, большинство контент-мейкеров уже давно превратили YouTube из хобби в стабильный источник заработка. Для этого мало просто публиковать видео — необходимо официально активировать монетизацию и придерживаться политики платформы.

Также мы писали, что TikTok заполонили видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, которые якобы демонстрируют способы бесплатного запуска платного ПО. Однако такие ролики на самом деле призывают к загрузке вредоносных скриптов.

TikTok деньги видео реклама контент монетизация
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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