Псевдовиплати від Червоного Хреста — в TikTok активізувалися шахраї

Телефон в руках. Фото: Unsplash

На платформі TikTok шириться відео про нібито виплату допомоги за програмою "Перезавантаження" від Українського Червоного Хреста. Пенсіонерам та вразливим категоріям населення обіцяють перерахувати гроші на банківську картку. Однак насправді це чергова шахрайська схема.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

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У відео, створеному за допомогою штучного інтелекту, людям обіцяють виплатити по 4 000 грн. Щоб "отримати гроші", користувачам пропонують перейти за посиланням та ввести свої банківські дані.

"Насправді це шахрайська схема, мета якої — виманити особисті дані для подальшого заволодіння вашими коштами", — застерігає ЦПД.

Там також наголошують, що в жодному разі не можна переходити за посиланнями та вводити свої банківські дані.

Зловмисники дісталися платіжок за комуналку

В Україні зафіксували ще одну нову шахрайську схему, яка стосується комунальних послуг. Громадянам почали надходити фальшиві платіжки, які досить складно відрізнити їх від справжніх квитанцій.

Як розповіли у департаменті кіберполіції BRAMA, зловмисники діють дуже підступно. Адже фейкові рахунки на оплату комунальних послуг українцям надходять у поштові скриньки, на електронну пошту або в месенджерах — так само як і справжні платіжки.

Логотипи, підписи й таблиці у фальшивих квитанціях повністю збігаються з оригіналами. Однак реквізити, які там вказані, липові й ведуть на рахунки зловмисників.

Тож українцям необхідно бути дуже пильними при отриманні рахунків за комунальні послуги й обов'язково ретельно перевіряти:

реквізити — банківські дані мають збігатися з вказаними на сайтах постачальників послуг;

суму — зловмисники часто завищують показники;

відправника — надсилати платіжки мають виключно комунальні служби, а не приватні особи.

При отриманні сумнівної квитанції обов'язково звірити її з даними в особистому кабінеті на сайті постачальника послуг або зателефонувати у відповідний контакт-центр.

Раніше ми писали, що шахраї полюють на українців, які мають рахунки в ПриватБанку.

Також дізнавайтеся, як зловмисники використовують Google Maps для обкрадання людей.