Псевдовыплаты от Красного Креста — в TikTok активизировались мошенники

Мошенники в TikTok — из-за какого видео можно остаться без денег
На платформе TikTok распространяется видео о якобы выплате помощи по программе "Перезагрузка" от Украинского Красного Креста. Пенсионерам и уязвимым категориям населения обещают перечислить деньги на банковскую карточку. Однако на самом деле это очередная мошенническая схема.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
В видео, созданном с помощью искусственного интеллекта, людям обещают выплатить по 4 000 грн. Чтобы "получить деньги", пользователям предлагают перейти по ссылке и ввести свои банковские данные.
"На самом деле это мошенническая схема, цель которой - выманить личные данные для дальнейшего завладения вашими средствами", — предостерегает ЦПД.
Там также отмечают, что ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам и вводить свои банковские данные.
Злоумышленники добрались до платежек за коммуналку
В Украине зафиксировали еще одну новую мошенническую схему, которая касается коммунальных услуг. Гражданам начали поступать фальшивые платежки, которые достаточно сложно отличить их от настоящих квитанций.
Как рассказали в департаменте киберполиции BRAMA, злоумышленники действуют очень коварно. Ведь фейковые счета на оплату коммунальных услуг украинцам поступают в почтовые ящики, на электронную почту или в мессенджерах — так же как и настоящие платежки.
Логотипы, подписи и таблицы в фальшивых квитанциях полностью совпадают с оригиналами. Однако реквизиты, которые там указаны, липовые и ведут на счета злоумышленников.
Поэтому украинцам необходимо быть очень бдительными при получении счетов за коммунальные услуги и обязательно тщательно проверять:
- реквизиты — банковские данные должны совпадать с указанными на сайтах поставщиков услуг;
- сумму — злоумышленники часто завышают показатели;
- отправителя — отправлять платежки должны исключительно коммунальные службы, а не частные лица.
При получении сомнительной квитанции обязательно сверить ее с данными в личном кабинете на сайте поставщика услуг или позвонить в соответствующий контакт-центр.
Ранее мы писали, что мошенники охотятся на украинцев, которые имеют счета в ПриватБанке.
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