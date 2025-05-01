Псевдовыплаты от Красного Креста — в TikTok активизировались мошенники

Телефон в руках. Фото: Unsplash

На платформе TikTok распространяется видео о якобы выплате помощи по программе "Перезагрузка" от Украинского Красного Креста. Пенсионерам и уязвимым категориям населения обещают перечислить деньги на банковскую карточку. Однако на самом деле это очередная мошенническая схема.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

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В видео, созданном с помощью искусственного интеллекта, людям обещают выплатить по 4 000 грн. Чтобы "получить деньги", пользователям предлагают перейти по ссылке и ввести свои банковские данные.

"На самом деле это мошенническая схема, цель которой - выманить личные данные для дальнейшего завладения вашими средствами", — предостерегает ЦПД.

Там также отмечают, что ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам и вводить свои банковские данные.

Злоумышленники добрались до платежек за коммуналку

В Украине зафиксировали еще одну новую мошенническую схему, которая касается коммунальных услуг. Гражданам начали поступать фальшивые платежки, которые достаточно сложно отличить их от настоящих квитанций.

Как рассказали в департаменте киберполиции BRAMA, злоумышленники действуют очень коварно. Ведь фейковые счета на оплату коммунальных услуг украинцам поступают в почтовые ящики, на электронную почту или в мессенджерах — так же как и настоящие платежки.

Логотипы, подписи и таблицы в фальшивых квитанциях полностью совпадают с оригиналами. Однако реквизиты, которые там указаны, липовые и ведут на счета злоумышленников.

Поэтому украинцам необходимо быть очень бдительными при получении счетов за коммунальные услуги и обязательно тщательно проверять:

реквизиты — банковские данные должны совпадать с указанными на сайтах поставщиков услуг;

сумму — злоумышленники часто завышают показатели;

отправителя — отправлять платежки должны исключительно коммунальные службы, а не частные лица.

При получении сомнительной квитанции обязательно сверить ее с данными в личном кабинете на сайте поставщика услуг или позвонить в соответствующий контакт-центр.

Ранее мы писали, что мошенники охотятся на украинцев, которые имеют счета в ПриватБанке.

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