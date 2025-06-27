Сколько добавил в резервы Украины рост цен на золото

Слитки золота. Фото: Unsplash

Международные резервы Украины за полтора года выросли на 1,08 млрд долларов — и не из-за траншей или финансовых операций. Главная причина этого — резкое подорожание золота на мировых рынках. И хотя физически Национальный банк не докупал драгоценный металл, его номинальная стоимость в составе резервов существенно выросла.

Как пояснили в НБУ, это результат чисто рыночной переоценки, которая повлияла на общий объем резервов. Золотые активы занимают лишь около 6,5% в структуре всех резервов Украины, говорится в материале ЭП. Но даже такая доля в условиях роста цены золота обеспечила заметное пополнение.

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С начала 2022 года стоимость тройской унции золота выросла почти вдвое. Если в январе 2022-го она составляла менее 1800 долларов, то к концу 2024-го превысила 2700 долларов. А уже в июне 2025 года золото вплотную приблизилось к рекордной отметке — более 3400 долларов за унцию.

Этот глобальный тренд не прошел мимо Украины. По словам представителей Нацбанка, только в 2024 году переоценка стоимости золота в резервах принесла государству 480,9 млн долларов. А уже в течение первых пяти месяцев 2025 года — еще 597,6 млн долларов.

"Цена на золото росла быстро и стабильно, что положительно сказалось на общем объеме резервов", — прокомментировали в НБУ.

Всего за неполные полтора года — более миллиарда долларов дополнительной стоимости без единой транзакции.

Цена на золото. Графика: ЭП

В чем причина "золотого ралли"

Эксперты указывают на несколько ключевых факторов, которые толкают цену золота вверх:

Геополитическая нестабильность. Война в Украине, рост напряжения в мире, конфликты на Ближнем Востоке — все это стимулирует спрос на безопасные активы. Фискальная и монетарная политика США и Китая. Изменения в ставках ФРС и валютные интервенции Китая влияют на мировые настроения. Спрос со стороны центробанков. В 2023-2024 годах многие центральные банки активизировали покупку золота в качестве защиты от валютных рисков.

На фоне этих событий золото остается "тихой гаванью" для инвесторов.

Почему НБУ не спешит скупать золото

Несмотря на положительную переоценку, Нацбанк не намерен увеличивать долю золота в резервах. Причины — обоснованные и прагматичные.

"Золото - это нестабильный актив с высокой волатильностью. К тому же, его доходность почти нулевая", — отметили в НБУ.

Также в регуляторе отметили, что сегодняшние цены на золото находятся вблизи исторических максимумов. А значит, новые закупки могут быть рискованными с точки зрения инвестиционной целесообразности.

Национальный банк придерживается стратегии диверсифицированных резервов — с преимуществом более ликвидных и доходных инструментов, таких как облигации ведущих государств.

Что это означает для экономики Украины

Пополнение резервов без привлечения внешних кредитов — позитивный сигнал для международных партнеров и инвесторов. Оно:

усиливает устойчивость гривны;

укрепляет доверие к финансовой политике Украины;

демонстрирует умение воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка.

Такой "бонус" важен в период высоких бюджетных потребностей и значительных военных расходов.

Сохранится ли "золотая волна"

Аналитики пока не берутся точно прогнозировать дальнейшее движение цены на золото. Но в условиях сохранения геополитического напряжения и ограниченной монетарной политики со стороны ведущих центробанков, вероятность стабильно высоких цен остается.

Для Украины это шанс и в дальнейшем иметь определенную "страховую подушку" в виде уже имеющегося золота — без дополнительных расходов из бюджета.

Что еще стоит знать украинцам

В 2024 году мировой валютный порядок пережил значительные трансформации. Впервые за более чем два десятилетия золото вытеснило евро с позиции второго по значению резервного актива в мире. Этот, казалось бы, архаичный актив стал неожиданным ответом на современные экономические вызовы.

Также мы рассказывали, что в условиях войны, экономической нестабильности и инфляции, украинцы особенно обеспокоены вопросом сохранения и приумножения своих сбережений. Как обезопасить средства от обесценивания и получить стабильный доход в ближайшие годы? Украинцы имеют несколько надежных вариантов для инвестирования.