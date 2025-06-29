Дива природи — яка область України багата на термальні води

Вид на гейзер. Фото ілюстративне: Freepik

В Україні є багато унікальних місць, які вражають своєю природною красою та оздоровчими ресурсами. Серед них особливе місце займають термальні джерела — справжнє диво природи, яке допомагає відновити сили та позбутися від недуг.

Новини.LIVE розповідають, в якій області України їх найбільше.

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Що таке термальні джерела

Термальні або геотермальні джерела — це підземні води, що мають температуру понад 20 градусів за Цельсієм. Нагрівається вода завдяки магматичним інтрузіям (застигла, але все ще гаряча магма), тому найчастіше термальні джерела зустрічаються поблизу вулканів. Геотермальні джерела містять багато мінералів й широко використовуються для лікування та оздоровлення, а також для отримання теплової енергії.

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Де в Україні найбільше термальних джерел

В Україні вони є на чорноморському та азовському узбережжі, у Львівській, Харківській, Полтавській областях та в Криму. Але найбільше термальних вод саме в Закарпатській області.

На цей час на території Закарпаття можна виділити три основних осередки, де можна пройти курс лікування термальними водами.

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Село Велятино (Хустський район). У цій місцевості термальні джерела працюють уже понад два десятиліття. Вода у Велятині багата бромом і йодом, що здобувається з кілометрової глибини, вона має температуру 40-60 градусів Цельсія, перед використанням воду охолоджують до комфортних 30-38 градусів. Місто Берегове (Берегівський район). Тут видобувається вода з гейзера глибиною 1 080 м, кремнієво-азото-вуглекисло-хлоридно-натрієвої мінералізації, що сприяє знищенню більшості хвороботворних мікробів. За хімічним складом термальні води Берегова подібні до водних джерел Ісландії. Температура води у басейні становить 33 градуси, хоча спочатку здобута вода має температуру 50 градусів. Село Косонь (Берегівський район). Хімічний склад термальних вод тут унікальний, вони мають середню мінералізацію та хлоридно-натрієвий склад. Колір води – жовто-коричневий. Початкова температура води, що видобувається, становить 60-80 градусів, але потім вона охолоджується до 38-40 градусів.

Загалом на території Закарпатської області налічується понад 50 гарячих джерел, різної іонної структури. Ці ресурси не лише сприяють розвитку внутрішнього туризму та оздоровчої інфраструктури, а й відіграють важливу роль у формуванні позитивного іміджу України як країни з багатим природним надбанням.

Раніше ми писали, що Закарпатська область — унікальний регіон України, який приваблює не лише мальовничими краєвидами Карпат, але й багатством надр. У 2025 році цей край продовжує відігравати важливу роль у видобутку корисних копалин, які мають значення як для місцевої економіки, так і для промисловості країни загалом.

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