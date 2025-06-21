Ресурси Чорного моря — яке багатство ховається на дні та що видобувають

Чорне море. Фото: УНІАН

Дно Чорного моря приховує великі природні багатства. Не лише біологічні ресурси, які годують українців, але й промислові. Чорноморський басейн є джерелом металів і мінералів, що мають екологічну, естетичну та рекреаційно-бальнеологічну цінність.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які корисні копалини видобувають з Чорного моря.

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Нафтогазовий потенціал Чорного моря

Україна перша почала активно досліджувати власну акваторію на вміст покладів природного газу. До 2013 року вдалося вийти на показник видобутку 1,7 млрд кубічних метрів на рік. Тоді навіть велися розмови про залучення великих міжнародних компаній до розроблення чорноморського шельфу.

Проте анексія Кримського півострова дозволила Росії незаконно захопити перспективні родовища в територіальних водах України. До повномасштабної війни єдиним варіантом для видобутку газу в українській акваторії залишалась західна частина Чорного моря.

Натомість інші країни продовжують відкривати нові родовища природного газу. В першій половині 2025 року Туреччина виявила родовище обсягом 75 млрд кубометрів, розташоване в районі свердловини Goktepe-3. За словами президента Реджепа Ердогана, завдяки видобутку вдасться забезпечувати потреби всіх житлових будинків протягом 3,5 років.

Мінерали та корисні копалини

Не газом єдиним багатий чорноморський басейн. Прибережна частина морського дна містить благородні та дорогоцінні камені (золото, срібло), титанові/цирконієві мінерали. Висока концентрація ільменіту і рутилу — вздовж Одесько-Очаківської берегової зони. Циркон же використовують у металургії, при виробництві вогнетривких матеріалів і керамічних товарів.

Чорне море може похвалитися наявністю залізомарганцевих конкрецій. Цінними компонентами є:

залізо;

марганець;

ванадій;

хром;

нікель;

мідь.

Відомо про поклади торфу, бурого і кам'яного вугілля. Плюс Чорне море багате газогідратними родовищами. Вода лиманів і мілководних заток зберігає в собі солі натрію (Na), калію (K), магнію (Mg). Також там присутні великі поклади лікувальних грязей.

Ще один важливий ресурс — сірководень. Його велика концентрація на дні обумовлена ​​розташуванням на місці Чорного моря прісноводного озера в стародавні часи. Пізніше озеро затопили води світового океану, а всі прісноводні мешканці загинули. Це призвело до зараження сірководнем.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Житомирська область — багатий на копалини регіон, де розвідано понад 500 родовищ. Там видобувають граніт, лабрадорит, габро, кварцити та інші камені, що мають попит в Україні й за кордоном.

Також ми писали, які країни мають найбільші запаси сирої нафти. В першу десятку входять Венесуела, Саудівська Аравія, Канада, Іран, Ірак, Росія, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Сполучені Штати Америки та Лівія.