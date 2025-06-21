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Главная Индустрии Богатство Черного моря — какие природные ресурсы скрывает дно

Богатство Черного моря — какие природные ресурсы скрывает дно

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 13:15
Ресурсы Черного моря — какое богатство скрывается на дне и что добывают
Черное море. Фото: УНИАН
Ключові моменти Нефтегазовый потенциал Черного моря Минералы и полезные ископаемые Что еще нужно знать украинцам

Дно Черного моря скрывает большие природные богатства. Не только биологические ресурсы, которые кормят украинцев, но и промышленные. Черноморский бассейн является источником металлов и минералов, имеющих экологическую, эстетическую и рекреационно-бальнеологическую ценность.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие полезные ископаемые добывают из Черного моря.

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Нефтегазовый потенциал Черного моря

Украина первая начала активно исследовать собственную акваторию на содержание залежей природного газа. К 2013 году удалось выйти на показатель добычи 1,7 млрд кубических метров в год. Тогда даже велись разговоры о привлечении крупных международных компаний к разработке черноморского шельфа.

Но аннексия Крымского полуострова позволила России незаконно захватить перспективные месторождения в территориальных водах Украины. До полномасштабной войны единственным вариантом для добычи газа в украинской акватории оставалась западная часть Черного моря.

Зато другие страны продолжают открывать новые месторождения природного газа. В первой половине 2025 года Турция обнаружила месторождение объемом 75 млрд кубометров, расположенное в районе скважины Goktepe-3. По словам президента Реджепа Эрдогана, благодаря добыче удастся обеспечивать потребности всех жилых домов в течение 3,5 лет.

Минералы и полезные ископаемые

Не газом единым богат черноморский бассейн. Прибрежная часть морского дна содержит благородные и драгоценные камни (золото, серебро), титановые/циркониевые минералы. Высокая концентрация ильменита и рутила — вдоль Одесско-Очаковской береговой зоны. Циркон же используют в металлургии, при производстве огнеупорных материалов и керамических товаров.

Черное море может похвастаться наличием железомарганцевых конкреций. Ценными компонентами являются:

  • железо;
  • марганец;
  • ванадий;
  • хром;
  • никель;
  • медь.

Известно о залежах торфа, бурого и каменного угля. Плюс Черное море богато газогидратными месторождениями. Вода лиманов и мелководных заливов хранит в себе соли натрия (Na), калия (K), магния (Mg). Также там присутствуют большие залежи лечебных грязей.

Еще один важный ресурс — сероводород. Его большая концентрация на дне обусловлена расположением на месте Черного моря пресноводного озера в древние времена. Позже озеро затопили воды мирового океана, а все пресноводные обитатели погибли. Это привело к заражению сероводородом.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Житомирская область — богатый ископаемыми регион, где разведано более 500 месторождений. Там добывают гранит, лабрадорит, габбро, кварциты и другие камни, пользующиеся спросом в Украине и за рубежом.

Также мы писали, какие страны имеют наибольшие запасы сырой нефти. В первую десятку входят Венесуэла, Саудовская Аравия, Канада, Иран, Ирак, Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Соединенные Штаты Америки и Ливия.

Черное море водные ресурсы газ минерал ресурсы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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