Цікаві для промисловості — які види риби є у Чорному морі

Вилов риби у морі. Фото: Freepik

Чорне море — не просто курортна перлина України, а й важливий промисловий ресурс. Тут водиться понад 180 видів риб, але лише частина з них має реальну комерційну цінність. У 2025 році, попри екологічні виклики, військові загрози та кліматичні зміни, українські рибалки продовжують ловити рибу, яка є затребуваною на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Чорне море є не лише джерелом їжі, але й економічним двигуном для багатьох країн, пише видання NRV.UA. Рибна промисловість забезпечує тисячі робочих місць, сприяє експорту та підтримує традиційний спосіб життя прибережних громад.

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Основні промислові види: лідери вилову

Сьогодні промисловий інтерес зосереджений на декількох ключових видах:

Кефаль (сингіль, лобан, остронос) — одна з найцінніших чорноморських риб. Має ніжне м’ясо та вважається делікатесом. Активно виловлюється біля узбережжя Одещини та Миколаївщини. Хамса (анчоус чорноморський) — традиційно займає перше місце за обсягами вилову. Її ловлять восени та взимку, коли вона мігрує до узбережжя. Шпрот (тюлька) — дрібна, але важлива риба для консервної промисловості. Ідеально підходить для переробки й експорту. Ставрида — у 2025 році її популяція стабілізувалася, що дозволило збільшити вилов. Особливо активна влітку. Бичок — колись недооцінений, нині — цінний ресурс для переробки та експорту до ЄС. Пеламіда — хижак з родини скумбрієвих, сезонний улов восени. Високо цінується через жирність і смак.

Морський баланс: як війна змінила ситуацію

Війна в Україні істотно вплинула на промислове рибальство в Чорному морі. Портова логістика порушена, частина зон визнана небезпечною для риболовлі. Тим не менш, держава підтримує галузь. Як зазначили у Держрибагентстві, у 2025 році нам вдалося зберегти більшість традиційних промислових маршрутів.

Крім того, через зменшення суднового руху в окремих районах відбулося часткове "відновлення" морських біоценозів — популяції деяких видів, зокрема хамси та ставриди, зросли на 8-12%.

Заборонені, але цінні: що не можна ловити

Хоча промисловість прагне збільшити вилов, є й обмеження. До переліку риб, вилов яких заборонений або суворо регламентується, входять:

Осетрові (осетер, севрюга, білуга) — занесені до Червоної книги. Катран (чорноморська акула) — дозволений лише під час наукового промислу. Сарган та морська лисиця — періодично вводяться заборони через нестабільність популяцій.

Контроль здійснюється державними інспекторами, а порушення караються штрафами до 170 000 грн або конфіскацією суден.

Експортний потенціал: хто купує чорноморську рибу

Основними ринками збуту є:

ЄС (особливо Румунія та Болгарія) — закуповують шпрота, хамсу та замороженого бичка;

Туреччина — активно купує кефаль і пеламіду;

Грузія та Вірменія — невеликі, але стабільні партнери з інтересом до тюльки.

Чи є майбутнє: на що робить ставку Україна

Уряд схвалив Стратегію розвитку рибного господарства до 2030 року. Основні акценти:

Аквакультура (морське вирощування риби) — стимулюється державними грантами. Електронний контроль вилову — запуск електронного звітування для запобігання браконьєрству. Підтримка малого рибного бізнесу — спрощення ліцензування та доступ до кредитів.

Фахівці вважають, що Чорне море ще не вичерпало свій потенціал. А грамотне управління ресурсами може подвоїти обсяги легального вилову до 2030 року.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області запровадили тимчасову заборону на промисловий вилов оселедця. Це обмеження стосується річок Дунай та Дністер і діятиме для збереження популяції риби в період нересту. За порушення цієї заборони передбачена адміністративна відповідальність.

Також зазначимо, що сезон риболовлі влітку відкрито, і багато українців із задоволенням проводять час біля водойм. Проте, перш ніж вирушати на риболовлю, важливо пам'ятати про чинні правила, щоб уникнути штрафів. За значні порушення, такі як використання сіток для вилову риби, передбачені суттєві штрафні санкції.