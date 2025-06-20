Интересные для промышленности — какие виды рыбы есть в Черном море

Вылов рыбы в море. Фото: Freepik

Черное море — не просто курортная жемчужина Украины, но и важный промысловый ресурс. Здесь водится более 180 видов рыб, но лишь часть из них имеет реальную коммерческую ценность. В 2025 году, несмотря на экологические вызовы, военные угрозы и климатические изменения, украинские рыбаки продолжают ловить рыбу, которая является востребованной на внутреннем и внешнем рынках.

Черное море является не только источником пищи, но и экономическим двигателем для многих стран, пишет издание NRV.UA. Рыбная промышленность обеспечивает тысячи рабочих мест, способствует экспорту и поддерживает традиционный образ жизни прибрежных общин.

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Основные промысловые виды: лидеры вылова

Сегодня промысловый интерес сосредоточен на нескольких ключевых видах:

Кефаль (сингиль, лобан, остронос) — одна из самых ценных черноморских рыб. Имеет нежное мясо и считается деликатесом. Активно вылавливается у побережья Одесской и Николаевской областей. Хамса (анчоус черноморский) — традиционно занимает первое место по объемам вылова. Ее ловят осенью и зимой, когда она мигрирует к побережью. Шпрот (тюлька) — мелкая, но важная рыба для консервной промышленности. Идеально подходит для переработки и экспорта. Ставрида — в 2025 году ее популяция стабилизировалась, что позволило увеличить вылов. Особенно активна летом. Бычок — когда-то недооцененный, сейчас — ценный ресурс для переработки и экспорта в ЕС. Пеламида — хищник из семейства скумбриевых, сезонный улов осенью. Высоко ценится из-за жирности и вкуса.

Морской баланс: как война изменила ситуацию

Война в Украине существенно повлияла на промышленное рыболовство в Черном море. Портовая логистика нарушена, часть зон признана опасной для рыбалки. Тем не менее, государство поддерживает отрасль. Как отметили в Госрыбагентстве, в 2025 году нам удалось сохранить большинство традиционных промышленных маршрутов.

Кроме того, из-за уменьшения судового движения в отдельных районах произошло частичное "восстановление" морских биоценозов — популяции некоторых видов, в частности хамсы и ставриды, выросли на 8-12%.

Запрещенные, но ценные: что нельзя ловить

Хотя промышленность стремится увеличить вылов, есть и ограничения. В перечень рыб, вылов которых запрещен или строго регламентируется, входят:

Осетровые (осетр, севрюга, белуга) — занесены в Красную книгу. Катран (черноморская акула) — разрешен только во время научного промысла. Сарган и морская лисица — периодически вводятся запреты из-за нестабильности популяций.

Контроль осуществляется государственными инспекторами, а нарушения наказываются штрафами до 170 000 грн или конфискацией судов.

Экспортный потенциал: кто покупает черноморскую рыбу

Основными рынками сбыта являются:

ЕС (особенно Румыния и Болгария) — закупают шпроту, хамсу и замороженного бычка;

Турция — активно покупает кефаль и пеламиду;

Грузия и Армения — небольшие, но стабильные партнеры с интересом к тюльке.

Есть ли будущее: на что делает ставку Украина

Правительство одобрило Стратегию развития рыбного хозяйства до 2030 года. Основные акценты:

Аквакультура (морское выращивание рыбы) — стимулируется государственными грантами. Электронный контроль вылова — запуск электронной отчетности для предотвращения браконьерства. Поддержка малого рыбного бизнеса — упрощение лицензирования и доступ к кредитам.

Специалисты считают, что Черное море еще не исчерпало свой потенциал. А грамотное управление ресурсами может удвоить объемы легального вылова до 2030 года.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области ввели временный запрет на промышленный вылов сельди. Это ограничение касается рек Дунай и Днестр и будет действовать для сохранения популяции рыбы в период нереста. За нарушение этого запрета предусмотрена административная ответственность.

Также отметим, что сезон рыбалки летом открыт, и многие украинцы с удовольствием проводят время у водоемов. Однако, прежде чем отправляться на рыбалку, важно помнить о действующих правилах, чтобы избежать штрафов. За значительные нарушения, такие как использование сетей для вылова рыбы, предусмотрены существенные штрафные санкции.