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Головна Індустрії Де в Україні є каньйони — шість місць, які варто відвідати

Де в Україні є каньйони — шість місць, які варто відвідати

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Дата публікації: 18 червня 2025 08:35
Коростишівський, Смотрицький і Дністерський каньйони — де вони розташовані
Туристи відпочивають у каньйоні. Фото: УНІАН
Ключові моменти Скелі й водоспади у Кам′янці-Подільському Буцький каньйон Найбільший в Україні каньйон з травертиновими скелями Коростишівський каньйон Тетерівський каньйон у Житомирській області Каньйон, у якому видобувають базальт

Влітку, коли на вулиці панує спекотна погода, українці полюбляють відпочивати на природі з друзями. Ідеальне місце для такого відпочинку — каньйони, яких багато в Україні. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, де в Україні розташовані найкрасивіші каньйони та скільки коштує туди поїхати.

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Скелі й водоспади у Кам′янці-Подільському 

Смотрицький каньйон із 50-метровими скелями розташувався на річці Смотрич. Каньйон — унікальна геологічна пам'ятка природи, тут є постійні та сезонні водоспади.

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Смотрицький каньйон. Скриншот: YouTube

Каньйон має площу майже 80 гектарів та довжину 9 кілометрів. На його землях височіє місто Кам'янець-Подільський. Доїхати сюди можна поїздом з багатьох міст України, а екскурсія в каньойн коштує від 950 грн.

Буцький каньйон

Українці прозвали це місце "маленькою Швейцарію" за неймовірно красиві природні пейзажі. Буцький каньйон — ця скеляста берегова лінія з 30-метровими виходами утворена з двохмільярдного протерозойського сірого граніту.

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Буцький каньйон. Скриншот: YouTube

Доїхати сюди можна на власному автомобілі або ж приєднатися до екскурсійної групи і поїхати разом з іншими автобусом. Одноденна екскурсія з Києва  коштує від 1 тис. грн.

Найбільший в Україні каньйон з травертиновими скелями 

Дністровський кар′єр на річці Дністер межує з чотирма областями:

  • Хмельницькою;
  • Чернівецькою;
  • Тернопільською;
  • Івано-Франківською.

Довжина каньйону становить 250 км — це найдовший каньйон в Україні. Його головна особливість — травертинові скелі з химерними формами, печерами, гротами, навісами, водоспадами.

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Дністровський кар′єр. Скриншот: YouTube

До каньйону можна добратись на авто, або ж замовити автобусний тур. Наприклад, дводенний тур зі Львова (з додатковими локаціями) коштує від 1,3 тис. грн.

Коростишівський каньйон

Гранітний кар′єр з 18-метровими скелями заввишки. Камінь, який раніше тут видобували, використовували для будівництва сходів до Верховної Ради України. 

  • Де в Україні є каньйони — що про це відомо - фото 4
  • Де в Україні є каньйони — що про це відомо - фото 5
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  • Де в Україні є каньйони — що про це відомо - фото 4
  • Де в Україні є каньйони — що про це відомо - фото 5

 

Після розпаду Радянського Союзу про гранітні кар′єри усі забули, але пізніше підземні джерела наповнили водою та створили мальовничий куточок. 

Тетерівський каньйон у Житомирській області

Це місце дуже полюбляють скелелази, оскільки тут багато прямих скель. Часто тут залишаються на відпочинок у наметах, щоби вдосталь намилуватися природою. Їхати ж сюди найкраще на власному автомобілі. 

Каньйон, у якому видобувають базальт 

Цей каньйон розташований поруч із невеликим містечком Костопіль, що у Рівненській області. Тут вже понад сто років видобувають базальт, яким вимощені площі європейських столиць. 

Ще тут є  водойма, яка утворилася внаслідок затоплення кар’єру підземними водами. Через гліцериновий склад води та велику кількість водорослей вода у каньйоні має світло-бірюзовий колір.

Раніше ми розповідали, чому у Чорному морі мала концентрація солі у воді. Дізавайтесь також, де в Україні функціонує найглибша свердловина

відпочинок природа Україна ціни Каньйон
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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