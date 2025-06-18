Коростишівський, Смотрицький і Дністерський каньйони — де вони розташовані

Туристи відпочивають у каньйоні. Фото: УНІАН

Влітку, коли на вулиці панує спекотна погода, українці полюбляють відпочивати на природі з друзями. Ідеальне місце для такого відпочинку — каньйони, яких багато в Україні.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де в Україні розташовані найкрасивіші каньйони та скільки коштує туди поїхати.

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Скелі й водоспади у Кам′янці-Подільському

Смотрицький каньйон із 50-метровими скелями розташувався на річці Смотрич. Каньйон — унікальна геологічна пам'ятка природи, тут є постійні та сезонні водоспади.

Смотрицький каньйон. Скриншот: YouTube

Каньйон має площу майже 80 гектарів та довжину 9 кілометрів. На його землях височіє місто Кам'янець-Подільський. Доїхати сюди можна поїздом з багатьох міст України, а екскурсія в каньойн коштує від 950 грн.

Буцький каньйон

Українці прозвали це місце "маленькою Швейцарію" за неймовірно красиві природні пейзажі. Буцький каньйон — ця скеляста берегова лінія з 30-метровими виходами утворена з двохмільярдного протерозойського сірого граніту.

Буцький каньйон. Скриншот: YouTube

Доїхати сюди можна на власному автомобілі або ж приєднатися до екскурсійної групи і поїхати разом з іншими автобусом. Одноденна екскурсія з Києва коштує від 1 тис. грн.

Найбільший в Україні каньйон з травертиновими скелями

Дністровський кар′єр на річці Дністер межує з чотирма областями:

Хмельницькою;

Чернівецькою;

Тернопільською;

Івано-Франківською.

Довжина каньйону становить 250 км — це найдовший каньйон в Україні. Його головна особливість — травертинові скелі з химерними формами, печерами, гротами, навісами, водоспадами.

Дністровський кар′єр. Скриншот: YouTube

До каньйону можна добратись на авто, або ж замовити автобусний тур. Наприклад, дводенний тур зі Львова (з додатковими локаціями) коштує від 1,3 тис. грн.

Коростишівський каньйон

Гранітний кар′єр з 18-метровими скелями заввишки. Камінь, який раніше тут видобували, використовували для будівництва сходів до Верховної Ради України.



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Після розпаду Радянського Союзу про гранітні кар′єри усі забули, але пізніше підземні джерела наповнили водою та створили мальовничий куточок.

Тетерівський каньйон у Житомирській області

Це місце дуже полюбляють скелелази, оскільки тут багато прямих скель. Часто тут залишаються на відпочинок у наметах, щоби вдосталь намилуватися природою. Їхати ж сюди найкраще на власному автомобілі.

Каньйон, у якому видобувають базальт

Цей каньйон розташований поруч із невеликим містечком Костопіль, що у Рівненській області. Тут вже понад сто років видобувають базальт, яким вимощені площі європейських столиць.

Ще тут є водойма, яка утворилася внаслідок затоплення кар’єру підземними водами. Через гліцериновий склад води та велику кількість водорослей вода у каньйоні має світло-бірюзовий колір.

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