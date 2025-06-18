Коростишівський, Смотрицький і Дністерський каньйони — де вони розташовані

Де в Україні є каньйони — шість місць, які варто відвідати
Влітку, коли на вулиці панує спекотна погода, українці полюбляють відпочивати на природі з друзями. Ідеальне місце для такого відпочинку — каньйони, яких багато в Україні.
Редакція Новини.LIVE розповідає, де в Україні розташовані найкрасивіші каньйони та скільки коштує туди поїхати.
Скелі й водоспади у Кам′янці-Подільському
Смотрицький каньйон із 50-метровими скелями розташувався на річці Смотрич. Каньйон — унікальна геологічна пам'ятка природи, тут є постійні та сезонні водоспади.
Каньйон має площу майже 80 гектарів та довжину 9 кілометрів. На його землях височіє місто Кам'янець-Подільський. Доїхати сюди можна поїздом з багатьох міст України, а екскурсія в каньойн коштує від 950 грн.
Буцький каньйон
Українці прозвали це місце "маленькою Швейцарію" за неймовірно красиві природні пейзажі. Буцький каньйон — ця скеляста берегова лінія з 30-метровими виходами утворена з двохмільярдного протерозойського сірого граніту.
Доїхати сюди можна на власному автомобілі або ж приєднатися до екскурсійної групи і поїхати разом з іншими автобусом. Одноденна екскурсія з Києва коштує від 1 тис. грн.
Найбільший в Україні каньйон з травертиновими скелями
Дністровський кар′єр на річці Дністер межує з чотирма областями:
- Хмельницькою;
- Чернівецькою;
- Тернопільською;
- Івано-Франківською.
Довжина каньйону становить 250 км — це найдовший каньйон в Україні. Його головна особливість — травертинові скелі з химерними формами, печерами, гротами, навісами, водоспадами.
До каньйону можна добратись на авто, або ж замовити автобусний тур. Наприклад, дводенний тур зі Львова (з додатковими локаціями) коштує від 1,3 тис. грн.
Коростишівський каньйон
Гранітний кар′єр з 18-метровими скелями заввишки. Камінь, який раніше тут видобували, використовували для будівництва сходів до Верховної Ради України.
Після розпаду Радянського Союзу про гранітні кар′єри усі забули, але пізніше підземні джерела наповнили водою та створили мальовничий куточок.
Тетерівський каньйон у Житомирській області
Це місце дуже полюбляють скелелази, оскільки тут багато прямих скель. Часто тут залишаються на відпочинок у наметах, щоби вдосталь намилуватися природою. Їхати ж сюди найкраще на власному автомобілі.
Каньйон, у якому видобувають базальт
Цей каньйон розташований поруч із невеликим містечком Костопіль, що у Рівненській області. Тут вже понад сто років видобувають базальт, яким вимощені площі європейських столиць.
Ще тут є водойма, яка утворилася внаслідок затоплення кар’єру підземними водами. Через гліцериновий склад води та велику кількість водорослей вода у каньйоні має світло-бірюзовий колір.
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