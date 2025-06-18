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Главная Индустрии Где в Украине есть каньоны — шесть мест, которые стоит посетить

Где в Украине есть каньоны — шесть мест, которые стоит посетить

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Дата публикации 18 июня 2025 08:35
Коростышевский, Смотрицкий и Днестровский каньоны — где они находятся
Туристы отдыхают в каньоне. Фото: УНИАН
Ключові моменти Скалы и водопады в Каменце-Подольском Букский каньон Самый большой в Украине каньон с травертиновыми скалами Коростышевский каньон Тетеревский каньон в Житомирской области Каньон, в котором добывают базальт

Летом, когда на улице царит жаркая погода, украинцы любят отдыхать на природе с друзьями. Идеальное место для такого отдыха — каньоны, которых много в Украине.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где в Украине расположены самые красивые каньоны и сколько стоит туда поехать.

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Скалы и водопады в Каменце-Подольском

Смотрицкий каньон с 50-метровыми скалами расположился на реке Смотрич. Каньон — уникальный геологический памятник природы, здесь есть постоянные и сезонные водопады.

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Смотрицкий каньон. Скриншот: YouTube

Каньон имеет площадь почти 80 гектаров и длину 9 километров. На его землях возвышается город Каменец-Подольский. Доехать сюда можно на поезде из многих городов Украины, а экскурсия в каньон стоит от 950 грн.

Букский каньон

Украинцы прозвали это место "маленькой Швейцарией" за невероятно красивые природные пейзажи. Букский каньон — эта скалистая береговая линия с 30-метровыми выходами образована из двухмиллиардного протерозойского серого гранита.

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Букский каньон. Скриншот: YouTube

Доехать сюда можно на собственном автомобиле или же присоединиться к экскурсионной группе и поехать вместе с другими автобусом. Однодневная экскурсия из Киева стоит от 1 тыс. грн.

Самый большой в Украине каньон с травертиновыми скалами

Днестровский карьер на реке Днестр граничит с четырьмя областями:

  • Хмельницкой;
  • Черновицкой;
  • Тернопольской;
  • Ивано-Франковской.

Длина каньона составляет 250 км — это самый длинный каньон в Украине. Его главная особенность — травертиновые скалы с причудливыми формами, пещерами, гротами, навесами, водопадами.

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Днестровский карьер. Скриншот: YouTube

К каньону можно добраться на авто, или же заказать автобусный тур. Например, тур со Львова стоит от 1 тыс. грн.

Коростышевский каньон

Гранитный карьер с 18-метровыми скалами высотой 18 метров. Камень, который раньше здесь добывали, использовали для строительства лестницы в Верховную Раду Украины.

  • Де в Україні є каньйони — що про це відомо - фото 4
  • Де в Україні є каньйони — що про це відомо - фото 5
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  • Де в Україні є каньйони — що про це відомо - фото 4
  • Де в Україні є каньйони — що про це відомо - фото 5

 

После распада Советского Союза о гранитных карьерах все забыли, но позже подземные источники наполнили водой и создали живописный уголок.

Тетеревский каньон в Житомирской области

Это место очень любят скалолазы, поскольку здесь много прямых скал. Часто здесь остаются на отдых в палатках, чтобы вдоволь налюбоваться природой. Ехать же сюда лучше всего на собственном автомобиле.

Каньон, в котором добывают базальт

Этот каньон расположен рядом с небольшим городком Костополь, Ровенской области. Здесь уже более ста лет добывают базальт, которым вымощены площади европейских столиц.

Еще здесь есть водоем, который образовался при затоплении карьера подземными водами. Из-за глицеринового состава воды и большого количества водорослей вода в каньоне имеет светло-бирюзовый цвет. 

Ранее мы рассказывали, почему в Черном море малая концентрация соли в воде. Узнайте также, где в Украине функционирует самая глубокая скважина.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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