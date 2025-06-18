Коростышевский, Смотрицкий и Днестровский каньоны — где они находятся

Где в Украине есть каньоны — шесть мест, которые стоит посетить
Летом, когда на улице царит жаркая погода, украинцы любят отдыхать на природе с друзьями. Идеальное место для такого отдыха — каньоны, которых много в Украине.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, где в Украине расположены самые красивые каньоны и сколько стоит туда поехать.
Скалы и водопады в Каменце-Подольском
Смотрицкий каньон с 50-метровыми скалами расположился на реке Смотрич. Каньон — уникальный геологический памятник природы, здесь есть постоянные и сезонные водопады.
Каньон имеет площадь почти 80 гектаров и длину 9 километров. На его землях возвышается город Каменец-Подольский. Доехать сюда можно на поезде из многих городов Украины, а экскурсия в каньон стоит от 950 грн.
Букский каньон
Украинцы прозвали это место "маленькой Швейцарией" за невероятно красивые природные пейзажи. Букский каньон — эта скалистая береговая линия с 30-метровыми выходами образована из двухмиллиардного протерозойского серого гранита.
Доехать сюда можно на собственном автомобиле или же присоединиться к экскурсионной группе и поехать вместе с другими автобусом. Однодневная экскурсия из Киева стоит от 1 тыс. грн.
Самый большой в Украине каньон с травертиновыми скалами
Днестровский карьер на реке Днестр граничит с четырьмя областями:
- Хмельницкой;
- Черновицкой;
- Тернопольской;
- Ивано-Франковской.
Длина каньона составляет 250 км — это самый длинный каньон в Украине. Его главная особенность — травертиновые скалы с причудливыми формами, пещерами, гротами, навесами, водопадами.
К каньону можно добраться на авто, или же заказать автобусный тур. Например, тур со Львова стоит от 1 тыс. грн.
Коростышевский каньон
Гранитный карьер с 18-метровыми скалами высотой 18 метров. Камень, который раньше здесь добывали, использовали для строительства лестницы в Верховную Раду Украины.
После распада Советского Союза о гранитных карьерах все забыли, но позже подземные источники наполнили водой и создали живописный уголок.
Тетеревский каньон в Житомирской области
Это место очень любят скалолазы, поскольку здесь много прямых скал. Часто здесь остаются на отдых в палатках, чтобы вдоволь налюбоваться природой. Ехать же сюда лучше всего на собственном автомобиле.
Каньон, в котором добывают базальт
Этот каньон расположен рядом с небольшим городком Костополь, Ровенской области. Здесь уже более ста лет добывают базальт, которым вымощены площади европейских столиц.
Еще здесь есть водоем, который образовался при затоплении карьера подземными водами. Из-за глицеринового состава воды и большого количества водорослей вода в каньоне имеет светло-бирюзовый цвет.
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