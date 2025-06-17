Солоність Чорного моря — які чинники впливають на цей показник

Кораблі та гелікоптери над Чорним морем. Фото: УНІАН

Чорне море має позитивний прісний баланс, тобто у ньому завжди багато прісної води завдяки річкам та опадам. Водночас солона морська вода поєднується з водами річок, тому рівень солоності у Чорному морі доволі низький.

Редакція Новини.LIVE розповідає про рівень солоності у Чорному морі.

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Солоність Чорного моря — скільки солі у воді

У Чорному морі, порівняно з іншими морями, концентрація солі значно менша — лише 18 грамів солі на літр води. У Середземному ж морі, наприклад, цей показник становить 35-36 грамів на літр води.

"Недосолоність" пояснюється тим, що Чорне море з'єднується із Середземним вузькою протокою Босфор і ширшою – Дарданелли. Обмін водою з океаном через ці протоки доволі ускладнений.

До того ж води Чорного моря опріснюються чотирма річками. Так, на північно-західну частину моря припадає близько третини річкових вод — саме тут у море впадають:

Дунай;

Дніпро;

Південний Буг;

Дністер.

Звісно, вода у Чорному морі може бути більш солоною або прісною залежно від погоди. Наприклад, через сильні дощі, рясні сніги або ранню весну, вода прісніє.

Цікаві факти про Чорне море

У світі є 63 моря, але Чорне море важко назвати типовим. Так, серед науковців ще досі точаться суперечки щодо його назви, хоча одна з теорій виглядає доволі логічною: вважається, що назву морю дали тюркські і древньоіранські мандрівники, які прибули сюди з середземноморських берегів. Їм воно здалося негостинним.

Сьогодні у Чорне море впадає приблизно 15 річок. Воно омиває береги України, Румунії, Болгарії, РФ, Туреччини та Грузії. Цікавим є і те, що у водах Чорного моря багато сірководню, тому життя на дні мора практично повністю відсутнє.

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