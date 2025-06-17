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Главная Индустрии Черное или Средиземное — какое море более соленое и почему

Черное или Средиземное — какое море более соленое и почему

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Дата публикации 17 июня 2025 06:20
Соленость Черного моря — какие факторы влияют на этот показатель
Корабли и вертолеты над Черным морем. Фото: УНИАН
Ключові моменти Соленость Черного моря — сколько соли в воде Интересные факты о Черном море

Черное море имеет положительный пресный баланс, то есть в нем всегда много пресной воды благодаря рекам и осадкам. В то же время соленая морская вода сочетается с водами рек, поэтому уровень солености в Черном море довольно низкий.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об уровне солености в Черном море.

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Соленость Черного моря — сколько соли в воде

В Черном море, по сравнению с другими морями, концентрация соли значительно меньше - всего 18 граммов соли на литр воды. В Средиземном же море, например, этот показатель составляет 35-36 граммов на литр воды.

"Недосоленность" объясняется тем, что Черное море соединяется со Средиземным узким проливом Босфор и более широким — Дарданеллы. Обмен водой с океаном через эти проливы довольно затруднен.

К тому же воды Черного моря опресняются четырьмя реками. Так, на северо-западную часть моря приходится около трети речных вод — именно здесь в море впадают:

  • Дунай;
  • Днепр;
  • Южный Буг;
  • Днестр.

Конечно, вода в Черном море может быть более соленой или пресной в зависимости от погоды. Например, из-за сильных дождей, обильных снегов или ранней весны, вода преснеет.

Интересные факты о Черном море

В мире есть 63 моря, но Черное море трудно назвать типичным. Так, среди ученых до сих пор идут споры о его названии, хотя одна из теорий выглядит довольно логичной: считается, что название морю дали тюркские и древнеиранские путешественники, прибывшие сюда со средиземноморских берегов. Им оно показалось негостеприимным.

Сегодня в Черное море впадает примерно 15 рек. Оно омывает берега Украины, Румынии, Болгарии, РФ, Турции и Грузии. Интересно и то, что в водах Черного моря много сероводорода, поэтому жизнь на дне моря практически полностью отсутствует.

Напомним, что в первом квартале 2025 года в портах Большой Одессы выросло количество судозаходов. Это происходит несмотря на непрерывные атаки российских войск ракетами и дронами. Узнавайте также о крупнейших нефтяных месторождениях в мире.

Черное море реки вода море соль
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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