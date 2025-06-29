Чудеса природы - какая область Украины богата термальными водами

Вид на гейзер. Фото иллюстративное: Freepik

В Украине есть много уникальных мест, которые поражают своей природной красотой и оздоровительными ресурсами. Среди них особое место занимают термальные источники — настоящее чудо природы, которое помогает восстановить силы и избавиться от недугов.

Новини.LIVE рассказывают, в какой области Украины их больше всего.

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Что такое термальные источники

Термальные или геотермальные источники — это подземные воды, имеющие температуру более 20 градусов по Цельсию. Нагревается вода благодаря магматическим интрузиям (застывшая, но все еще горячая магма), поэтому чаще всего термальные источники встречаются вблизи вулканов. Геотермальные источники содержат много минералов и широко используются для лечения и оздоровления, а также для получения тепловой энергии.

Где в Украине больше всего термальных источников

В Украине они есть на черноморском и азовском побережье, во Львовской, Харьковской, Полтавской областях и в Крыму. Но больше всего термальных вод именно в Закарпатской области.

В настоящее время на территории Закарпатья можно выделить три основных очага, где можно пройти курс лечения термальными водами.

Село Велятино (Хустский район). В этой местности термальные источники работают уже более двух десятилетий. Вода в Велятино богата бромом и йодом, добывается из километровой глубины, она имеет температуру 40-60 градусов Цельсия, перед использованием воду охлаждают до комфортных 30-38 градусов. Город Берегово (Береговский район). Здесь добывается вода из гейзера глубиной 1 080 м, кремниево-азото-углекисло-хлоридно-натриевой минерализации, что способствует уничтожению большинства болезнетворных микробов. По химическому составу термальные воды Береговая подобны водным источникам Исландии. Температура воды в бассейне составляет 33 градуса, хотя изначально добытая вода имеет температуру 50 градусов. Село Косонь (Береговский район). Химический состав термальных вод здесь уникален, они имеют среднюю минерализацию и хлоридно-натриевый состав. Цвет воды — желто-коричневый. Начальная температура воды, которая добывается, составляет 60-80 градусов, но потом она охлаждается до 38-40 градусов.

Всего на территории Закарпатской области насчитывается более 50 горячих источников, различной ионной структуры. Эти ресурсы не только способствуют развитию внутреннего туризма и оздоровительной инфраструктуры, но и играют важную роль в формировании положительного имиджа Украины как страны с богатым природным достоянием.

Ранее мы писали, что Закарпатская область — уникальный регион Украины, который привлекает не только живописными пейзажами Карпат, но и богатством недр. В 2025 году этот край продолжает играть важную роль в добыче полезных ископаемых, которые имеют значение как для местной экономики, так и для промышленности страны в целом.

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