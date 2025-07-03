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Главная Индустрии Каолиновый карьер в Украине — что о нем известно

Каолиновый карьер в Украине — что о нем известно

Ua
Дата публикации 3 июля 2025 06:20
Каолиновый карьер в Винницкой области – в чем его главная особенность (фото)
Каолиновый карьер в Винницкой области. Фото: AKW

В Винницкой области есть значительные природные ресурсы, однако этот регион известен добычей еще одного важного природного ископаемого — каолина. Именно в Винницкой области до сих пор работает каолиновый карьер, который является не только одним из крупнейших на территории Европы, но и очень живописным.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее об этом месте.

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Каолиновый карьер — это водоем небесно-голубого цвета в селе Глуховцы. В этом карьере добывают каолин — мягкую, белую глину, очень важную для керамической и фармацевтической промышленности.

Поскольку карьер до сих пор работает, то туристам запрещено плавать в озере. Однако сюда разрешается приезжать для того, чтобы полюбоваться красивой природой, отдохнуть посреди белоснежных песков, организовать фотосессию или пикник с друзьями.

Подробнее о каолиновом карьере

Каолиновый завод в Глуховцах в Винницкой области работает с 1905 года. После присоединения к группе предприятий Quarzwerke Gruppe в 2007 году на заводе состоялась масштабная модернизация производственных мощностей.

Теперь здесь ежегодно изготавливают почти 240 тысяч тонн каолина. Украинский каолин покупают более 50 стран мира и применяют для производства:

  • бумаги;
  • керамической (фарфор, фаянс), электротехнической (изоляторов), огнеупорной, алюминиевой, текстильной продукции.

На основе чистого каолина изготавливают фарфоровые и фаянсовые изделия, которые обжигают при 1 300 — 1 400 градусов. Также каолин - это наполнитель в бумажной промышленности.

О чем еще стоит знать

Напомним, что в Закарпатской области в свое время функционировало единственное в Украине месторождение с утвержденными запасами золота — в селе Мужиево. В 1999 году на фабрике, которые построили на месторождении, удалось выплавить первую партию золота, однако впоследствии предприятие пришло в упадок.

В общем разведанные запасы золота на Мужиевском месторождении составляют почти 50 тонн. В 2025 году недрами пользуется компания Avellana Gold, которая добывает на Закарпатье цинковый и свинцовый концентрат.

Ранее мы рассказывали о самом глубоком железорудном карьере в Украине и как он работает. Узнавайте также, где в Украине много курортов с термальной водой.

Винница Винницкая область ресурсы полезные ископаемые карьер
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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