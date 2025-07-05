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Фарфоровое богатство — где в Украине добывают белую глину

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 14:20
Каолиновые месторождения — где в Украине добывают белую глину
Каолиновый карьер. Фото: Винницкий НТУ.

Белая глина или каолин — ценный природный материал, который широко используется в промышленности, медицине и косметологии. Украина занимает ведущее место в мире по запасам и добыче каолина, уступая лишь США, Великобритании и Китаю.

Новини.LIVE рассказывают, где в Украине добывают белую глину.

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Месторождения и добыча каолина в Украине

На территории нашей страны, по данным Института геологии, находится одна из крупнейших в мире каолиновая провинция — Украинский щит, в который входит большинство месторождений первичного и вторичного каолина. В частности это:

  • Глуховецкое месторождение — в Винницкой области, разрабатывается с 1901 года. Запасы составляют 107,894 млн т. Разработкой занимаются ЧАО "Глуховецкий ГОК" и ООО "АВК Украинское каолиновое общество".
  • Турбовское месторождение — в Винницкой области. Запасы месторождения составляют 6,863 млн т, разрабатывает его ЧАО "Турбовский каолиновый завод".
  • Великогадоминецкое месторождение — в Винницкой области. Запасы составляют 171,458 млн т. Разработкой занимаются ООО "Украинская каолиновая компания" и "Украинское каолиновое общество".
  • Жежеливское месторождение — в Винницкой области. Запасы — 23,795 млн т. Разрабатывается ООО "Жежеливский каолин".
  • Новоселицкое месторождение — в Черкасской области. Запасы составляют 20,889 млн т, почти исчерпаны. Разрабатывается Ватутинским комбинатом огнеупоров.
  • Кировоградское месторождение — расположено в Кировоградской области. Запасы значительные, разработка продолжается.
  • Мурзинское месторождение — расположено в Черкасской области, представлено каолинами толщиной до 23,4 м. Запасы составляют 11,588 млн т, разработка ведется карьерным способом.

Также известны месторождения на Закарпатье и на юго-западном склоне Воронежского кристаллического массива (Сумская область).

Наибольшие запасы каолина, особенно первичного, сосредоточены на территории Винницкой области. На Винницкую область приходится около 50% от всех запасов каолинов, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины.

Ранее мы писали, что Украина обладает значительными месторождениями янтаря, которые расположены на территории разных областях страны. Богатство запасов янтаря в этих регионах привлекает внимание как местных, так и зарубежных инвесторов.

Также узнавайте, где в Украине есть месторождения лития, без которого не обходится производство аккумуляторов для электромобилей, смартфонов, систем хранения энергии и т.д.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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