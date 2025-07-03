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Головна Індустрії Бурштинова карта — де в Україні є значні поклади янтарю

Бурштинова карта — де в Україні є значні поклади янтарю

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 10:35
Поклади “сонячного каміння” — де в Україні є родовища бурштину
Камені бурштину. Фото: Pixabay

Україна володіє значними родовищами бурштину, які розташовані на території різних областях країни. Багатство запасів янтарю в цих регіонах привертає увагу як місцевих, так і закордонних інвесторів.

Новини.LIVE розповідають, де в нашій країні є значні поклади бурштину.

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Бурштинові родовища України

За даними на порталі "Укрбурштин", територію України можна умовно розділити на три бурштиномісткі басейни: 

  1. Дністровський — розташований в Карпатській і Прикарпатській складчастій системі (Івано-Франківська і Львівська області).
  2. Прип'ятський — на західному і північному схилах Волинської, Житомирської, Рівненської та Київської областей.
  3. Дніпровський  — розташований на північно-східному схилі Українського щита у Полтавській, Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Херсонській та Запорізькій областях.

Найбільші поклади українського бурштину знаходяться на Поліссі, а саме в Рівненській області, особливо в Володимирецькому і Сарненському районах. 

Тут розташовані 3 родовища:

  • Клесівське — віддано на розробку держпідприємству "Укрбурштин"
  • Володимирець-Східний — розробляється приватною компанією;
  • Вільне — поки не розробляється.

Всі ці родовища занесені до Державного реєстру та переведені на баланс держави.

В Житомирській області також є бурштинові родовища. Їх досить багато, проте вони дрібніші. Найкращими районами є Перга і Бараші. Також їх знаходили в Ємільчинському, Олевському та інших районах області.

В чому цінність українського бурштину

Український бурштин відрізняється високою якістю, своєрідною текстурою та багатою колірною гамаю. Він може мати різні відтінки —  янтарний, зелений, червоний, коричневий та навіть блакитний. Це робить його дуже популярним серед виробників ювелірних та художніх виробів.

Україна має значні перспективи для становлення потужної бурштинової галузі. Цей ресурс відкриває широкі горизонти для залучення капіталовкладень, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу на місцях, а також для активнішого виходу українського бурштину на міжнародні ринки.

Раніше ми писали, де в Україні є родовища літію.

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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