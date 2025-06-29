Родовища бурштину у Рівненській області — де і коли розвідали перший кар'єр

Родовище, на якому видобувають бурштин. Фото: Yantar.ua

Бурштинові прикраси подобаються людям через неординарну красу центрального каменю. Природа, як відомо, не створює копій, тож усі вироби із бурштину є унікальними. Але до того, як перетворитися у прикрасу, бурштин проходить довгий шлях, серед яких — видобуток "сонячного каміння".

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше про видобуток бурштину у Рівненській області — єдиному регіоні України з розвіданими родовищами бурштину.

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Бурштин на Рівненщині — де його видобувають

Корисні копалини Рівненської області — це важливий елемент гірничорудної промисловості. Видобуток підземних скарбів відіграє ключову роль у розвитку регіону та підтримує його економічну стабільність. В Рівненській області розвідано понад 600 родовищ 18 видів корисних копалин, серед яких і бурштин.

За даними Інституту геології, на Рівненщині є два розвідані родовища з умовно балансовими запасами бурштину:

Клесівське;

Вільне.

Детальніше про поклади бурштину

Першим родовищем, на якому відбулася розвідка покладів бурштину, стало Клесівське поруч із селом Клесів у Дубровицькому районі Рівненської області. Саме родовище складається з декількох ділянок, на двох з яких функціонують повноцінні кар'єри з видобутку бурштину — "472" і "43" (Великий Пугач).

Родовище бурштину на Рівненщині. Фото: Yantar.ua

"Вміст бурштину в продуктивному горизонті в породах нижньої пачки родовища "472№ – 50 грамів на куб. м, а у верхній пачці — 300–500 грамів на куб. м. Він присутній у вигляді уламків, шматків складної морфології, рідко — обкатаних гальок. На продуктивній площі 200 на 700 м тут може вміщуватися не менше 14 тонн бурштину", — зазначають фахівці.

Щодо бурштинової ділянки Великий Пугач, то вона має три піщані прошарки, але бурштиноносним є саме перший шар родовища.Тут знаходять великі обкатані гальки бурштину, вага яких становить від 400 до 600 грамів.

Видобуток бурштину на родовищі. Фото: Yantar.ua

Вільне родовище бурштину розташувалося у 40 км на північний захід від Клесівського родовища. Поклади бурштину "заховані"у прошарках глині, в уламках сірого кварцу. Вміст бурштину від 1 до 2 грамів на куб. м.

Нагадаємо, що бурштин в Україні видобувають не лише на Рівненщині. Так, поклади цього каменю виявлені на території ще трьох областей. Дізнавайтесь також, де в Україні є родовища урану.