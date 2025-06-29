Месторождения янтаря в Ровенской области — где и когда разведали первый карьер

Месторождение, на котором добывают янтарь. Фото: Yantar.ua

Янтарные украшения нравятся людям из-за неординарной красоты центрального камня. Природа, как известно, не создает копий, поэтому все изделия из янтаря являются уникальными. Но до того, как превратиться в украшение, янтарь проходит долгий путь, среди которых — добыча "солнечного камня".

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее о добыче янтаря в Ровенской области - единственном регионе Украины с разведанными месторождениями янтаря.

Реклама

Читайте также:

Янтарь на Ровенщине — где его добывают

Полезные ископаемые Ровенской области — это важный элемент горнорудной промышленности. Добыча подземных сокровищ играет ключевую роль в развитии региона и поддерживает его экономическую стабильность. В Ровенской области разведано более 600 месторождений 18 видов полезных ископаемых, среди которых и янтарь.

По данным Института геологии, на Ровенщине есть два разведанных месторождения с условно балансовыми запасами янтаря:

Клесовское;

Свободное.

Подробнее о залежах янтаря

Первым месторождением, на котором состоялась разведка залежей янтаря, стало Клесовское рядом с селом Клесов в Дубровицком районе Ровенской области. Само месторождение состоит из нескольких участков, на двух из которых функционируют полноценные карьеры по добыче янтаря — "472" и "43" (Великий Пугач).

Месторождение янтаря на Ровенщине. Фото: Yantar.ua

"Содержание янтаря в продуктивном горизонте в породах нижней пачки месторождения "472№ — 50 граммов на куб. м, а в верхней пачке — 300-500 граммов на куб. м. Он присутствует в виде обломков, кусков сложной морфологии, редко — обкатанных галек. На продуктивной площади 200 на 700 м здесь может помещаться не менее 14 тонн янтаря", — отмечают специалисты.

Что касается янтарного участка Большой Пугач, то он имеет три песчаные прослойки, но янтароносным является именно первый слой месторождения, здесь находят большие обкатанные гальки янтаря, вес которых составляет от 400 до 600 граммов.

Добыча янтаря на месторождении. Фото: Yantar.ua

Свободное месторождение янтаря расположилось в 40 км к северо-западу от Клесовского месторождения. Залежи янтаря "спрятаны" в прослойках глины, в обломках серого кварца. Содержание янтаря от 1 до 2 граммов на куб. м.

Напомним, что янтарь в Украине добывают не только на Ривненщине. Так, залежи этого камня обнаружены на территории еще трех областей. Узнавайте также, где в Украине есть месторождения урана.