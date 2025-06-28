Стратегічний ресурс — де в Україні є родовища урану

Уранова руда. Фото: GeoGroup

Україна входить до переліку країн, що володіють значними запасами уранової руди — стратегічної сировини для ядерної енергетики. Загалом до Державного балансу корисних копалин зараховано 17 родовищ.

Де в Україні є родовища урану, розповіли на платформі Uatom.

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За покладами уранових руд Україна посідає перше місце в Європі. Загальні запаси становлять 114 100 тонн, що складає 2% від світових запасів, та посідають 11 місце у світі. Наразі відомо 14 типів уранових руд та понад 100 уранових мінералів, проте промислове значення мають лише 12 із них.

Єдиними конкурентами України в Європі в цій галузі є Чехія, яка не так давно добувала близько 300 тонн урану щорічно, та Румунія, яка видобуває близько 80 тонн уранового оксидного концентрату та повністю забезпечує потреби власних АЕС.

Де розташовані уранові родовища в Україні

Загалом в Україні до Державного балансу корисних копалин зараховано 17 родовищ, із яких:

14 — в Кіровоградській області;

2 — в Миколаївській;

1 — у Дніпропетровській.

Запаси уранових родовищ лише у Кіровоградському рудному районі здатні були б, за прогнозами, забезпечити потреби українських АЕС, як мінімум, на найближчі 100 років. Однак усі розвідані родовища урану поки що не введені в експлуатацію.

Видобувати уран в Україні почали ще у 1945 році на 11 родовищах. Однак чотири із них вичерпалися ще до 70-х років XX століття, це:

Жовторіченське;

Первомайське;

Девлатово;

Братське.

Ще три родовища — Сафонівське, Северинівське та Квітневе — перебувають у стані консервації або не розробляються через низку обставин.

Тож наразі в Україні діють чотири родовища:

Ватутінське — Відокремлений підрозділ Смолінська шахта, смт Смоліне Кіровоградської області;

Мічурінське і Центральне родовища — Відокремлений підрозділ Інгульська шахта, м. Кропивницький;

Новокостянтинівське родовище — Відокремлений підрозділ Новокостянтинівська шахта, с. Олексіївка Кіровоградської області.

Усі ці шахти, за оцінками спеціалістів, здатні виробляти до 4 тис. тонн уранової руди щороку. Передбачалось навіть нарощення видобутку десь близько 6,4 тис. тонн сировини на рік у період між 2025—2030 роками, а пізніше — навіть до 7,5 тис. тонн на рік. Проте зараз, через повномасштабну війну, обсяги виробництва уранового концентрату суттєво зменшились.

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