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Головна Індустрії Уранова "імперія" — в якій країні зосереджені найбільші запаси

Уранова "імперія" — в якій країні зосереджені найбільші запаси

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 06:20
Запаси урану — яка країна володіє найбільшими родовищами у світі
Видобуток у шахті. Фото: Pexels
Ключові моменти Скільки запасів урану в Австралії Про що ще варто знати

Уран — ядерне пальне для атомних реакторів. Малозбагачену суміш урану широко використовують для ядерної енергетики країни по всьому світу. Тому уран — важливий ресурсу, у видобутку та збагаченні якого зацікавлені багато держав.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яка країна має найбільші запаси урану. 

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Скільки запасів урану в Австралії

Як свідчать дані, World Uranium Mining Production, родовища з найбільшими запасами урану у світі зосереджені в Австралії. Так, розвідані запаси урану складають 689 тис. тонн.

На території країни є 30 великих родовищ уранових руд. Найбільше — у районі Ріверслей на площі у 1,5 тис. кв. км. Тут зосереджено 3/4 запасів урану країни та 17% світових запасів.

Вперше уран в Австралії почали добувати з 1930 років. Так, у невеликих об'ємах сировину видобували у Південній Австралії та використовували для фарбування скла та кераміки. На початку XXI  століття Австралія добувала близько 8 тисяч тонн урану щороку, завдяки чому посідала друге місце у світі за цим показником.

Цікаво, що з 1983 року уряд Австралії дотримується обмежень щодо видобутку урану: його можна вести лише на трьох родовищах країни.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що Україна — одна з небагатьох держав на планеті, яка має значні запаси урану. У 2025 році уран виробляють на трьох родовищах, а саме:

  • Мічурінському;
  • Центральному;
  • Новокостянтинівському.

Усі вони розташовані у Кіровоградській області.

Примітно, що хоч Україна і має запаси уранової руди і навіть виробляє оксид урану —  країна не може бути виробником ядерного палива. 

Раніше ми розповідали про рідкісноземельні метали в Україні. Так, наша країна входить до п’ятірки провідних країн світу за обсягами розвіданих запасів графіту. Дізнавайтесь також, на яких глибинах знаходять нафту.

Австралія шахта видобуток Уран корисні копалини
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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