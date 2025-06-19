Запасы урана — какая страна обладает крупнейшими месторождениями в мире

Добыча в шахте. Фото: Pexels

Уран — ядерное топливо для атомных реакторов. Малообогащенную смесь урана широко используют для ядерной энергетики страны по всему миру. Поэтому уран — важный ресурс, в добыче и обогащении которого заинтересованы многие государства.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какая страна имеет самые большие запасы урана.

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Сколько запасов урана в Австралии

Как свидетельствуют данные, World Uranium Mining Production, месторождения с наибольшими запасами урана в мире сосредоточены в Австралии. Так, разведанные запасы урана составляют 689 тыс. тонн.

На территории страны есть 30 крупных месторождений урановых руд. Самое крупное — в районе Риверслей на площади в 1,5 тыс. кв. км. Здесь сосредоточено 3/4 запасов урана страны и 17% мировых запасов.

Впервые уран в Австралии начали добывать с 1930 годов. Так, в небольших объемах сырье добывали в Южной Австралии и использовали для окрашивания стекла и керамики. В начале XXI века Австралия добывала около 8 тысяч тонн урана ежегодно, благодаря чему занимала второе место в мире по этому показателю.

Интересно, что с 1983 года правительство Австралии придерживается ограничений по добыче урана: его можно вести только на трех месторождениях страны.

О чем еще стоит знать

Напомним, что Украина — одно из немногих государств на планете, которое имеет значительные запасы урана. В 2025 году уран производят на трех месторождениях, а именно:

Мичуринском;

Центральном;

Новоконстантиновском.

Все они расположены в Кировоградской области.

Примечательно, что хоть Украина и имеет запасы урановой руды и даже производит оксид урана — страна не может производить ядерное топливо.

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