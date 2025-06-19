Запасы урана — какая страна обладает крупнейшими месторождениями в мире

Урановая "империя" — в какой стране самые большие запасы
Уран — ядерное топливо для атомных реакторов. Малообогащенную смесь урана широко используют для ядерной энергетики страны по всему миру. Поэтому уран — важный ресурс, в добыче и обогащении которого заинтересованы многие государства.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какая страна имеет самые большие запасы урана.
Сколько запасов урана в Австралии
Как свидетельствуют данные, World Uranium Mining Production, месторождения с наибольшими запасами урана в мире сосредоточены в Австралии. Так, разведанные запасы урана составляют 689 тыс. тонн.
На территории страны есть 30 крупных месторождений урановых руд. Самое крупное — в районе Риверслей на площади в 1,5 тыс. кв. км. Здесь сосредоточено 3/4 запасов урана страны и 17% мировых запасов.
Впервые уран в Австралии начали добывать с 1930 годов. Так, в небольших объемах сырье добывали в Южной Австралии и использовали для окрашивания стекла и керамики. В начале XXI века Австралия добывала около 8 тысяч тонн урана ежегодно, благодаря чему занимала второе место в мире по этому показателю.
Интересно, что с 1983 года правительство Австралии придерживается ограничений по добыче урана: его можно вести только на трех месторождениях страны.
О чем еще стоит знать
Напомним, что Украина — одно из немногих государств на планете, которое имеет значительные запасы урана. В 2025 году уран производят на трех месторождениях, а именно:
- Мичуринском;
- Центральном;
- Новоконстантиновском.
Все они расположены в Кировоградской области.
Примечательно, что хоть Украина и имеет запасы урановой руды и даже производит оксид урана — страна не может производить ядерное топливо.
Ранее мы рассказывали о редкоземельных металлах в Украине. Так, наша страна входит в пятерку ведущих стран мира по объемам разведанных запасов графита. Узнавайте также, на каких глубинах находят нефть.
Читайте Новини.LIVE!