Стратегический ресурс — где в Украине есть месторождения урана

Важные недра — где в Украине есть месторождения урана
Украина входит в перечень стран, обладающих значительными запасами урановой руды — стратегического сырья для ядерной энергетики. Всего в Государственный баланс полезных ископаемых зачислено 17 месторождений.
Где в Украине есть месторождения урана, рассказали на платформе Uatom.
Сколько урана есть в Украине
По залежам урановых руд Украина занимает первое место в Европе. Общие запасы составляют 114 100 тонн, что составляет 2% от мировых запасов, и занимают 11 место в мире. Сейчас известно 14 типов урановых руд и более 100 урановых минералов, однако промышленное значение имеют только 12 из них.
Единственными конкурентами Украины в Европе в этой области являются Чехия, которая не так давно добывала около 300 тонн урана ежегодно, и Румыния, которая добывает около 80 тонн уранового оксидного концентрата и полностью обеспечивает потребности собственных АЭС.
Где расположены урановые месторождения в Украине
Всего в Украине в Государственный баланс полезных ископаемых зачислено 17 месторождений, из которых:
- 14 — в Кировоградской области;
- 2 — в Николаевской;
- 1 — в Днепропетровской.
Запасы урановых месторождений только в Кировоградском рудном районе способны были бы, по прогнозам, обеспечить потребности украинских АЭС, как минимум, на ближайшие 100 лет. Однако все разведанные месторождения урана пока не введены в эксплуатацию.
Добывать уран в Украине начали еще в 1945 году на 11 месторождениях. Однако четыре из них исчерпались еще до 70-х годов XX века, это:
- Жовториченское;
- Первомайское;
- Девлатово;
- Братское.
Еще три месторождения — Сафоновское, Севериновское и Квитневе — находятся в состоянии консервации или не разрабатываются по ряду обстоятельств.
Поэтому сейчас в Украине действуют четыре месторождения:
- Ватутинское — Обособленное подразделение Смолинская шахта, пгт Смолино Кировоградской области;
- Мичуринское и Центральное месторождения — Обособленное подразделение Ингульская шахта, г. Кропивницкий;
- Новоконстантиновское месторождение — Обособленное подразделение Новоконстантиновская шахта, с. Алексеевка Кировоградской области.
Все эти шахты, по оценкам специалистов, способны производить до 4 тыс. тонн урановой руды ежегодно. Предполагалось даже наращивание добычи где-то около 6,4 тыс. тонн сырья в год в период между 2025-2030 годами, а позже — даже до 7,5 тыс. тонн в год. Однако сейчас, из-за полномасштабной войны, объемы производства уранового концентрата существенно уменьшились.
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