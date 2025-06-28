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Важные недра — где в Украине есть месторождения урана

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 14:20
Стратегический ресурс — где в Украине есть месторождения урана
Урановая руда. Фото: GeoGroup
Ключові моменти Сколько урана есть в Украине Где расположены урановые месторождения в Украине

Украина входит в перечень стран, обладающих значительными запасами урановой руды — стратегического сырья для ядерной энергетики. Всего в Государственный баланс полезных ископаемых зачислено 17 месторождений.

Где в Украине есть месторождения урана, рассказали на платформе Uatom.

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Сколько урана есть в Украине

По залежам урановых руд Украина занимает первое место в Европе. Общие запасы составляют 114 100 тонн, что составляет 2% от мировых запасов, и занимают 11 место в мире. Сейчас известно 14 типов урановых руд и более 100 урановых минералов, однако промышленное значение имеют только 12 из них.

Единственными конкурентами Украины в Европе в этой области являются Чехия, которая не так давно добывала около 300 тонн урана ежегодно, и Румыния, которая добывает около 80 тонн уранового оксидного концентрата и полностью обеспечивает потребности собственных АЭС.

Где расположены урановые месторождения в Украине

Всего в Украине в Государственный баланс полезных ископаемых зачислено 17 месторождений, из которых:

  • 14 — в Кировоградской области;
  • 2 — в Николаевской;
  • 1 — в Днепропетровской.

Запасы урановых месторождений только в Кировоградском рудном районе способны были бы, по прогнозам, обеспечить потребности украинских АЭС, как минимум, на ближайшие 100 лет. Однако все разведанные месторождения урана пока не введены в эксплуатацию.

Добывать уран в Украине начали еще в 1945 году на 11 месторождениях. Однако четыре из них исчерпались еще до 70-х годов XX века, это:

  • Жовториченское;
  • Первомайское;
  • Девлатово;
  • Братское.

Еще три месторождения — Сафоновское, Севериновское и Квитневе — находятся в состоянии консервации или не разрабатываются по ряду обстоятельств.

Поэтому сейчас в Украине действуют четыре месторождения:

  • Ватутинское — Обособленное подразделение Смолинская шахта, пгт Смолино Кировоградской области;
  • Мичуринское и Центральное месторождения — Обособленное подразделение Ингульская шахта, г. Кропивницкий;
  • Новоконстантиновское месторождение — Обособленное подразделение Новоконстантиновская шахта, с. Алексеевка Кировоградской области.

Все эти шахты, по оценкам специалистов, способны производить до 4 тыс. тонн урановой руды ежегодно. Предполагалось даже наращивание добычи где-то около 6,4 тыс. тонн сырья в год в период между 2025-2030 годами, а позже — даже до 7,5 тыс. тонн в год. Однако сейчас, из-за полномасштабной войны, объемы производства уранового концентрата существенно уменьшились.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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