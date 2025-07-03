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Янтарная карта — где в Украине есть значительные залежи камня

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 10:35
Залежи "солнечного камня" — где в Украине есть месторождения янтаря
Камни янтаря. Фото: Pixabay

Украина обладает значительными месторождениями янтаря, которые расположены на территории разных областей страны. Богатство запасов янтаря в этих регионах привлекает внимание как местных, так и зарубежных инвесторов.

Новини.LIVE рассказывают, где в нашей стране есть значительные залежи янтаря.

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Янтарные месторождения Украины

По данным на портале "Укрбурштин", территорию Украины можно условно разделить на три янтаросодержащих бассейна:

  1. Днестровский — расположен в Карпатской и Прикарпатской складчатой системе (Ивано-Франковская и Львовская области).
  2. Припятский — на западном и северном склонах Волынской, Житомирской, Ровенской и Киевской областей.
  3. Днепровский — расположен на северо-восточном склоне Украинского щита в Полтавской, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Херсонской и Запорожской областях.

Самые большие залежи украинского янтаря находятся на Полесье, а именно в Ровенской области, особенно во Владимирецком и Сарненском районах.

Здесь расположены 3 месторождения:

  • Клесовское — отдано на разработку госпредприятию "Укрбурштин"
  • Владимирец-Восточный — разрабатывается частной компанией;
  • Вильне — пока не разрабатывается.

Все эти месторождения занесены в Государственный реестр и переведены на баланс государства.

В Житомирской области также есть янтарные месторождения. Их достаточно много, однако они мелкие. Лучшими районами являются Перга и Бараши. Также их находили в Емильчинском, Олевском и других районах области.

В чем ценность украинского янтаря

Украинский янтарь отличается высоким качеством, своеобразной текстурой и богатой цветовой гаммой. Он может иметь различные оттенки — янтарный, зеленый, красный, коричневый и даже голубой. Это делает его очень популярным среди производителей ювелирных и художественных изделий.

Украина имеет значительные перспективы для становления мощной янтарной отрасли. Этот ресурс открывает широкие горизонты для привлечения капиталовложений, стимулирования развития малого и среднего бизнеса на местах, а также для активного выхода украинского янтаря на международные рынки.

Ранее мы писали, где в Украине есть месторождения лития.

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промышленность инвестиции добыча янтарь месторождение
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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