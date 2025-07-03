Залежи "солнечного камня" — где в Украине есть месторождения янтаря

Янтарная карта — где в Украине есть значительные залежи камня
Украина обладает значительными месторождениями янтаря, которые расположены на территории разных областей страны. Богатство запасов янтаря в этих регионах привлекает внимание как местных, так и зарубежных инвесторов.
Новини.LIVE рассказывают, где в нашей стране есть значительные залежи янтаря.
Янтарные месторождения Украины
По данным на портале "Укрбурштин", территорию Украины можно условно разделить на три янтаросодержащих бассейна:
- Днестровский — расположен в Карпатской и Прикарпатской складчатой системе (Ивано-Франковская и Львовская области).
- Припятский — на западном и северном склонах Волынской, Житомирской, Ровенской и Киевской областей.
- Днепровский — расположен на северо-восточном склоне Украинского щита в Полтавской, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Херсонской и Запорожской областях.
Самые большие залежи украинского янтаря находятся на Полесье, а именно в Ровенской области, особенно во Владимирецком и Сарненском районах.
Здесь расположены 3 месторождения:
- Клесовское — отдано на разработку госпредприятию "Укрбурштин"
- Владимирец-Восточный — разрабатывается частной компанией;
- Вильне — пока не разрабатывается.
Все эти месторождения занесены в Государственный реестр и переведены на баланс государства.
В Житомирской области также есть янтарные месторождения. Их достаточно много, однако они мелкие. Лучшими районами являются Перга и Бараши. Также их находили в Емильчинском, Олевском и других районах области.
В чем ценность украинского янтаря
Украинский янтарь отличается высоким качеством, своеобразной текстурой и богатой цветовой гаммой. Он может иметь различные оттенки — янтарный, зеленый, красный, коричневый и даже голубой. Это делает его очень популярным среди производителей ювелирных и художественных изделий.
Украина имеет значительные перспективы для становления мощной янтарной отрасли. Этот ресурс открывает широкие горизонты для привлечения капиталовложений, стимулирования развития малого и среднего бизнеса на местах, а также для активного выхода украинского янтаря на международные рынки.
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