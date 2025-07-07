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Головна Індустрії Скарб земної кори — де в Україні можна знайти кварц

Скарб земної кори — де в Україні можна знайти кварц

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 06:20
Мінерал майбутнього — де в Україні можна знайти кварц
Кристали кварцу. Фото: Рixabay.

Кварц — один із найпоширеніших та найважливіших мінералів земної кори, який вирізняється високою твердістю, хімічною стійкістю та довговічністю. Україна володіє значними запасами цього мінералу, що створює сприятливі умови для розвитку добувної та переробної галузей.

Новини.LIVE розповідають, де в Україні є поклади кварциту — метаморфічної гірської породи, що на 70-100% складається з кварцу.

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Родовища кварцитів в Україні

За даними Інституту геології, Україна є одним із провідних виробників кварцитів у світі. Основні родовища розташовані в межах Українського щита (УЩ) та Дніпровсько-Донецької западини. Зокрема це:

  • Овруцьке родовище, розташоване в Житомирській області, є одним із найстаріших і найбільших родовищ кварцитів. Експлуатується з 1936 року. Щорічний видобуток тут становить 2,3–2,5 млн тонн, з яких близько 1,5–1,8 млн тонн використовується у феросплавній промисловості. 
  • Товкачівське родовище — знаходиться поруч з Овруцьким родовищем.  Сировина з нього постачається на Червоноармійський динасовий та Запорізький феросплавний заводи.
  • Малоскелюватське та Іванівське родовища — розташовані в Кіровоградській області. Містять високоякісні кварцити з вмістом кремнезему до 99,5%. Вони є сировиною для виробництва феросплавів, проте не придатні для виробництва динасу.
  • Баницьке родовище  — в Сумській області. У 1958 р. сировину з цього родовища почали використовувати для виробництва кристалічного кремнію. За якістю сировини, родовище унікальне за вмістом кремнезему — 99–99,9%. Запаси складають 9,8 млн т, а площа кар’єру становить 20 га.

Схожим за кількістю та якістю запасів до Баницького родовища є Мацківське родовище кварцитопісковиків. Воно розташоване в 5 км на північний захід від Баницького родовища. На родовищі виконано попередню розвідку. Проте, через складні умови та збитковість розробки, його не рекомендували для подальшої детальної розвідки.

Раніше ми писали, де в Україні є значні поклади бурштину.

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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