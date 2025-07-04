Найбільші родовища титану в Україні — локації та перспективи у 2025

Видобуток руди. Фото: InVenture Media

Україна — країна з унікальним природним багатством, і одне з них — величезні запаси титанових руд. Титан, міцний і легкий метал, незамінний у сучасній промисловості: від авіабудування до медичних імплантів. У 2025 році Україна залишається одним із світових лідерів за запасами цього стратегічного ресурсу, володіючи близько 20% світових покладів ільменіту — основного джерела титану.

Розвиваючи родовища з урахуванням екологічних стандартів, Україна може стати не лише постачальником сировини, а й лідером у виробництві високотехнологічної титанової продукції, пише видання InVenture Media.

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Титан не просто метал. Він:

легкий і міцний;

корозійностійкий;

використовується в авіації, космічній галузі, оборонній промисловості;

не має токсичного впливу, що робить його цінним для медицини.

У контексті повномасштабної війни, титанові руди в Україні — це не просто економіка, це елемент виживання й незалежності.

Іршанське родовище: серце титанової Житомирщини

На Житомирщині, у мальовничому Поліссі, розташоване Іршанське родовище — одне з найбільших у Європі джерел титанових руд. Це родовище, відкрите ще в 1950-х роках, стало справжньою легендою української геології.

Тут видобувають ільменітові та рутил-циркон-ільменітові розсипи кайнозойського періоду. Родовище охоплює кілька кар’єрів, де рудоносні піски багаті на ільменіт та інші цінні мінерали, як-от циркон і рутил.

Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК) забезпечує значну частку українського видобутку титану. У 2025 році підприємство продовжує нарощувати потужності, хоча екологічні виклики, пов’язані з рекультивацією земель, залишаються актуальними. Місцеві жителі хвилюються за якість питної води, але ГЗК активно працює над відновленням земель після видобутку.

Самотканське родовище: титановий гігант Придніпров’я

У Дніпропетровській області, в басейні річки Самоткань, розташований ще один титановий скарб — Самотканське (Малишівське) родовище. Це найбільше в Україні родовище за запасами, яке вважають практично необмеженим.

Тут видобувають прибережно-морські розсипи, багаті на лейкоксенізований ільменіт (44%), рутил (16%) та циркон. Рудоносні піски простягаються на десятки кілометрів, а потужність продуктивного пласта сягає кількох метрів.

Сьогодны видобуток тут залишається стабільним, а продукція експортується до Мексики, Чехії, Китаю та інших країн. Завдяки високій якості руди Самотканське родовище залишається ключовим для економіки регіону.

Стремигородське родовище: корінний потенціал Житомирщини

Ще одне важливе родовище на Житомирщині — Стремигородське. Воно належить до корінних апатит-ільменітових родовищ і є одним із найбільших у Європі за запасами. Руди тут пов’язані з інтрузіями олівінових габроїдів, а вміст ільменіту може сягати 25%. Це родовище має унікальну комплексність, адже крім титану тут видобувають апатит, який використовують у виробництві добрив.

Розробка Стремигородського родовища потребує значних інвестицій через складність видобутку корінних руд. Зараз тут тривають підготовчі роботи, а повномасштабний видобуток планується розширити в найближчі роки.

Бирзулівське та Лікарівське родовища: нові зірки Кіровоградщини

Кіровоградська область також не відстає в титановій гонці. Бирзулівське та Лікарівське родовища стали важливими центрами видобутку ільменіту. Ці розсипні родовища, розташовані в Новомиргородському районі, забезпечують до 2% світового видобутку ільменіту.

Ці родовища багаті на ільменіт, рутил і циркон, а їхня розробка супроводжується сучасними технологіями збагачення. Проте місцеві громади висловлюють занепокоєння щодо впливу видобутку на довкілля, зокрема на водні ресурси.

Носачівське родовище: унікальний скарб Черкащини

На Черкащині, у Смілянському районі, розташоване Носачівське родовище — унікальне за своєю комплексністю. Тут видобувають апатит-ільменітові руди, де після збагачення навіть відходи стають товарною продукцією. Запаси цього родовища виявилися на 15% більшими, ніж очікували геологи, що робить його перспективним для інвесторів.

Носачівське родовище готується до активної розробки. Інвестиції в будівництво гірничо-збагачувального комбінату оцінюють у 500 мільйонів доларів, але потенційна вигода може бути значно більшою. Це родовище може стати новим драйвером економічного розвитку регіону.

Чому титанові родовища важливі для України

Титанові руди — це не просто мінерали, а стратегічний ресурс, який впливає на економіку та обороноздатність країни. У 2025 році Україна продовжує експортувати значні обсяги ільменітових концентратів, хоча війна з Росією внесла корективи в логістику та ринки збуту.

Західні партнери, зокрема США, виявляють інтерес до українського титану, бача в ньому альтернативу поставкам із Росії та Китаю.

Як повідомлялось, Україна суттєво розширила прозорість даних щодо своїх запасів корисних копалин, включно з критично важливими мінералами. Цей крок покликаний значно спростити та активізувати співпрацю з міжнародними, особливо американськими, партнерами.

Також ми розповідали про Тарасівське родовище титанових руд, яке простягається поблизу сіл Фастівка, Гайок, Щербаки, Тарасівка та Михайлівка, приблизно за 25 км на південний захід від Білої Церкви. Його центральне розташування в Україні забезпечує зручний доступ до логістики, мінімізуючи при цьому вплив міської забудови