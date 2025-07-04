Крупнейшие месторождения титана в Украине — локации и перспективы в 2025

Добыча руды. Фото: InVenture Media

Украина — страна с уникальным природным богатством, и одно из них — огромные запасы титановых руд. Титан, прочный и легкий металл, незаменим в современной промышленности: от авиастроения до медицинских имплантов. В 2025 году Украина остается одним из мировых лидеров по запасам этого стратегического ресурса, обладая около 20% мировых залежей ильменита — основного источника титана.

Развивая месторождения с учетом экологических стандартов, Украина может стать не только поставщиком сырья, но и лидером в производстве высокотехнологичной титановой продукции, пишет издание InVenture Media.

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Что делает титан таким важным

Титан не просто металл. Он:

легкий и прочный;

коррозионностойкий;

используется в авиации, космической отрасли, оборонной промышленности;

не имеет токсического воздействия, что делает его ценным для медицины.

В контексте полномасштабной войны, титановые руды в Украине — это не просто экономика, это элемент выживания и независимости.

Иршанское месторождение: сердце титановой Житомирщины

На Житомирщине, в живописном Полесье, расположено Иршанское месторождение — один из крупнейших в Европе источников титановых руд. Это месторождение, открытое еще в 1950-х годах, стало настоящей легендой украинской геологии.

Здесь добывают ильменитовые и рутил-циркон-ильменитовые россыпи кайнозойского периода. Месторождение охватывает несколько карьеров, где рудоносные пески богаты ильменитом и другими ценными минералами, такими как циркон и рутил.

Иршанский горно-обогатительный комбинат (ГОК) обеспечивает значительную долю украинской добычи титана. В 2025 году предприятие продолжает наращивать мощности, хотя экологические вызовы, связанные с рекультивацией земель, остаются актуальными. Местные жители волнуются за качество питьевой воды, но ГОК активно работает над восстановлением земель после добычи.

Самотканское месторождение: титановый гигант Приднепровья

В Днепропетровской области, в бассейне реки Самоткань, расположен еще один титановый клад — Самотканское (Малышевское) месторождение. Это крупнейшее в Украине месторождение по запасам, которое считают практически неограниченным.

Здесь добывают прибрежно-морские россыпи, богатые лейкоксенизированным ильменитом (44%), рутилом (16%) и цирконом. Рудоносные пески простираются на десятки километров, а мощность продуктивного пласта достигает нескольких метров.

Сегодня добыча здесь остается стабильной, а продукция экспортируется в Мексику, Чехию, Китай и другие страны. Благодаря высокому качеству руды Самотканское месторождение остается ключевым для экономики региона.

Стремигородское месторождение: коренной потенциал Житомирщины

Еще одно важное месторождение на Житомирщине — Стремигородское. Оно относится к коренным апатит-ильменитовым месторождениям и является одним из крупнейших в Европе по запасам. Руды здесь связаны с интрузиями оливиновых габроидов, а содержание ильменита может достигать 25%.

Это месторождение имеет уникальную комплексность, ведь кроме титана здесь добывают апатит, который используют в производстве удобрений.

Разработка Стремигородского месторождения требует значительных инвестиций из-за сложности добычи коренных руд. Сейчас здесь продолжаются подготовительные работы, а полномасштабную добычу планируется расширить в ближайшие годы.

Бирзуловское и Ликаревское месторождения: новые звезды Кировоградщины

Кировоградская область также не отстает в титановой гонке. Бирзуловское и Ликаревское месторождения стали важными центрами добычи ильменита. Эти россыпные месторождения, расположенные в Новомиргородском районе, обеспечивают до 2% мировой добычи ильменита.

Эти месторождения богаты ильменитом, рутилом и цирконом, а их разработка сопровождается современными технологиями обогащения. Однако местные общины выражают обеспокоенность относительно влияния добычи на окружающую среду, в частности на водные ресурсы.

Носачевское месторождение: уникальное сокровище Черкасской области

В Черкасской области, в Смелянском районе, расположено Носачевское месторождение — уникальное по своей комплексности. Здесь добывают апатит-ильменитовые руды, где после обогащения даже отходы становятся товарной продукцией. Запасы этого месторождения оказались на 15% больше, чем ожидали геологи, что делает его перспективным для инвесторов.

Носачевское месторождение готовится к активной разработке. Инвестиции в строительство горно-обогатительного комбината оценивают в 500 миллионов долларов, но потенциальная выгода может быть значительно больше. Это месторождение может стать новым драйвером экономического развития региона.

Почему титановые месторождения важны для Украины

Титановые руды — это не просто минералы, а стратегический ресурс, который влияет на экономику и обороноспособность страны. В 2025 году Украина продолжает экспортировать значительные объемы ильменитовых концентратов, хотя война с Россией внесла коррективы в логистику и рынки сбыта.

Западные партнеры, в частности США, проявляют интерес к украинскому титану, видя в нем альтернативу поставкам из России и Китая.

Как сообщалось, Украина существенно расширила прозрачность данных о своих запасах полезных ископаемых, включая критически важные минералы. Этот шаг призван значительно упростить и активизировать сотрудничество с международными, особенно американскими, партнерами.

Также мы рассказывали о Тарасовском месторождении титановых руд, которое простирается вблизи сел Фастовка, Гаек, Щербаки, Тарасовка и Михайловка, примерно в 25 км к юго-западу от Белой Церкви. Его центральное расположение в Украине обеспечивает удобный доступ к логистике, минимизируя при этом влияние городской застройки