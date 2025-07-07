Минерал будущего — где в Украине можно найти кварц

Кристаллы кварца. Фото: Рixabay.

Кварц — один из самых распространенных и важнейших минералов земной коры, который отличается высокой твердостью, химической стойкостью и долговечностью. Украина обладает значительными запасами этого минерала, что создает благоприятные условия для развития добывающей и перерабатывающей отраслей.

Новини.LIVE рассказывают, где в Украине есть залежи кварцита — метаморфической горной породы, на 70-100% состоящей из кварца.

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Месторождения кварцитов в Украине

По данным Института геологии, Украина является одним из ведущих производителей кварцитов в мире. Основные месторождения расположены в пределах Украинского щита (УЩ) и Днепровско-Донецкой впадины. В частности это:

Овручское месторождение, расположенное в Житомирской области, является одним из старейших и крупнейших месторождений кварцитов. Эксплуатируется с 1936 года. Ежегодная добыча здесь составляет 2,3-2,5 млн тонн, из которых около 1,5-1,8 млн тонн используется в ферросплавной промышленности.

Толкачевское месторождение — находится рядом с Овручским месторождением. Сырье из него поставляется на Красноармейский динасовый и Запорожский ферросплавный заводы.

Малоскелеватское и Ивановское месторождения — расположены в Кировоградской области. Содержат высококачественные кварциты с содержанием кремнезема до 99,5%. Они являются сырьем для производства ферросплавов, однако не пригодны для производства динаса.

Баницкое месторождение — в Сумской области. В 1958 г. сырье из этого месторождения начали использовать для производства кристаллического кремния. По качеству сырья, месторождение уникальное по содержанию кремнезема — 99-99,9%. Запасы составляют 9,8 млн т, а площадь карьера составляет 20 га.

Похожим по количеству и качеству запасов к Баницкому месторождению является Мацковское месторождение кварцитопесчаников. Оно расположено в 5 км к северо-западу от Баницкого месторождения. На месторождении выполнена предварительная разведка. Однако, из-за сложных условий и убыточности разработки, его не рекомендовали для дальнейшей детальной разведки.

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